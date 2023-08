Adnews 5 momentos para brindar com elegância no mundo dos negócios

Dizem por aí que indicação boa é indicação compartilhada. Por isso, quintamos com bons drinks e um papo sincerão com nossos amigos do trade publicitário: vocês não têm ideia das maravilhas que um bom vinho pode fazer pela empresa!

No dinâmico universo do marketing e da publicidade, cada detalhe conta quando se trata de criar conexões significativas com clientes e parceiros. E o que poderia ser mais significativo do que compartilhar um momento elegante e saboroso com uma boa taça de vinho? Grande aliado do prazer e das celebrações, os vinhos também são fortemente indicados para a criação de um ambiente amistoso, seguro e confortável tanto para prospects quanto para equipes. Você já tinha pensado nisso?

Por isso que Dreo está toda semana com a gente, trazendo as melhores ideias para que os nossos leitores acessem todos os benefícios proporcionados por essa bebida deliciosa. Mais que uma marca, um estabelecimento e um serviço, Dreo nasceu do conceito de vivenciar experiências com conforto e exclusividade. Por isso, ela conta com serviço de concierge para harmonizar o rótulo perfeito com o seu perfil ou momento especial, que pode ser qualquer um, inclusive os empresariais. Listamos cinco ocasiões empresariais nas quais um vinho premium (da Dreo, que tem as melhores marcas e preços) pode fazer toda a diferença.

#5 Para presentear com requinte

Essa é óbvia, né? Em datas especiais, como final de ano, aniversários e até mesmo como um gesto de agradecimento, um vinho premium é um presente que transmite cuidado e sofisticação. A escolha de um vinho refinado demonstra um nível de atenção aos detalhes que reflete positivamente sobre a sua marca e estabelece uma conexão pessoal.

#4 Para fechar um negócio

Um acordo bem-sucedido merece uma celebração à altura, e o que poderia ser melhor que abrir um vinho? Um almoço ou happy hour de negócios, com a presença de um vinho de qualidade, proporciona o ambiente perfeito para brindar ao sucesso e quebrar o gelo de forma descontraída. Um brinde elegante e sofisticado pode criar uma memória duradoura que ajuda a fortalecer relações comerciais.

#3 Para fidelizar um cliente

Não basta captar, é preciso manter, e com qualidade! Nada expressa mais gratidão e reconhecimento do que uma garrafa de vinho premium . Ao presentear parceiros de negócios com uma seleção cuidadosa de vinhos, você celebra as boas parcerias e também demonstra classe e apreço pelo relacionamento. A experiência compartilhada em torno de um vinho excepcional pode solidificar a lealdade e inspirar futuras colaborações.

#2 Para comemorar uma nova conta com a equipe

Esse é o primeiro plot twist duplo carpado da lista! Ganhar uma concorrência difícil é motivo para comemoração, e com vinho! Nada melhor do que brindar essa conquista com a equipe que se dedicou incansavelmente. Um bom vinho serve como um símbolo de reconhecimento pelo trabalho árduo, criando um ambiente de alegria e camaradagem que une ainda mais a equipe.

#1 Para “amaciar” um cliente

E em primeiríssimo lugar, aqui está ele: um bom vinho para ajudar nesse grande desafio que é a captação de novos clientes. Às vezes, fechar um negócio ou obter aprovação para um orçamento pode ser desafiador. Nesses casos, um encontro casual para compartilhar um vinho premium pode criar um ambiente relaxado e propício para a negociação. A descontração proporcionada pelo vinho pode suavizar as arestas e facilitar a comunicação, ajudando a alcançar resultados positivos.

Em qualquer uma dessas ocasiões, a escolha de um vinho premium não é apenas um gesto elegante, mas também uma maneira eficaz de criar laços mais fortes e memoráveis no mundo do marketing e da publicidade. Com uma seleção cuidadosa de vinhos, Dreo oferece um toque de sofisticação que eleva cada interação para um nível superior. Brinde ao sucesso e crie momentos inesquecíveis em sua jornada empresarial. Conheça e experimente!

