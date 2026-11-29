Reprodução Zona rural de Uidapur, no Rajastão

Uma menina de dois anos morreu após ser atacada por um leopardo no quintal de casa, na vila de Dhamdhar, nos arredores de Udaipur, no estado do Rajastão, na Índia, segundo o Indian Times.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (26), enquanto a criança brincava perto da família.

Segundo relatos de parentes, o animal teria pulado do telhado da residência e avançado contra a menina. A mãe dela estava dentro de casa preparando comida quando ouviu os gritos. Outros familiares correram para tentar socorrê-la, mas o leopardo fugiu em direção a uma área de mata.

A criança foi levada às pressas para o hospital MB, em Udaipur, mas não resistiu aos ferimentos. Ela foi identificada como Neelam, também conhecida como Nageena.

Autoridades procuram o leopardo

Após o ataque, equipes do Departamento Florestal foram até a propriedade e iniciaram buscas pelo animal. Duas armadilhas foram instaladas em pontos próximos à residência, além de cinco câmeras para registrar a movimentação do felino.

Drones também estão sendo utilizados para monitorar a região. O trabalho busca localizar o leopardo e evitar novos ataques.

A vila fica a cerca de 25 quilômetros de Udaipur, em uma área cercada por morros e vegetação. A proximidade com áreas de mata favorece a circulação de animais silvestres perto das casas.

As autoridades alertaram os moradores para evitarem sair sozinhos, especialmente durante a noite, enquanto as buscas continuam.