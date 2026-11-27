Antonio Felippe/Wikimedia Commons Durante a piracema, peixes de água doce nadam contra a correnteza em busca de locais adequados para se reproduzir

Todos os anos, durante a piracema, diversas espécies de peixes de água doce nadam os rios em busca de locais para se reproduzir. Algumas chegam a nadar dezenas ou centenas de quilômetros contra a correnteza. No caminho, podem encontrar as barragens das usinas hidrelétricas, um obstáculo difícil de superar.

Para tentar resolver esse problema, cientistas construíram escadas, elevadores e canais para peixes, que criam caminhos alternativos para que os peixes cheguem aos trechos do rio adequados para completar seu ciclo reprodutivo.

Na época de reprodução, diferentes espécies de peixes migram pelos rios para chegar aos locais onde se reproduzem. Esse fenômeno natural é chamado de piracema, nome de origem tupi que significa "subida dos peixes".

Durante esse período, os animais nadam contra a correnteza até encontrar ambientes apropriados para liberar seus ovos. Essa migração é uma etapa importante da reprodução, pois permite que os peixes cheguem a regiões onde seus filhotes terão condições de sobreviver.





Como funcionam as escadas para peixes

O problema é que as barragens interrompem o caminho natural dos rios e podem impedir que os animais cheguem aos locais de reprodução. Para reduzir essa dificuldade, foram desenvolvidas estruturas que permitem a passagem dos peixes por cima ou ao redor das usinas.

As escadas são formadas por uma sequência de compartimentos separados por desníveis. Os peixes atravessam esses espaços gradualmente, vencendo a diferença de altura entre os dois lados da barragem.

Outras alternativa são as eclusas, elevadores, os canais secundários e o transporte dos animais em caminhões, geralmente como medida provisória. No Brasil, a alternativa mais comum são as escadas. Dezenas dessas instalações foram construídas em diferentes regiões, principalmente nas bacias do Paraná e em outras áreas do litoral, como nas usinas hidrelétricas de Porto Primavera, no rio Paraná, e Funil, no rio Grande.

Os projetos tiveram como referência estruturas usadas no Hemisfério Norte para ajudar peixes como o salmão, conhecido por sua capacidade de saltar obstáculos durante as migrações. Entretanto, as espécies brasileiras têm comportamentos diferentes dos salmões. Por isso, as estruturas nem sempre oferecem os mesmos resultados nos rios tropicais.

A grande diversidade de espécies que vivem nas regiões tropicais da América Central e do Sul, dificulta a criação de mecanismos que atendam às necessidades de todos os peixes. Além disso, estudos apontam que algumas estruturas favorecem certas espécies, enquanto outras encontram dificuldades para utilizá-las. Em algumas escadas, por exemplo, apenas três a cinco espécies podem representar 80% ou mais dos peixes que conseguem atravessá-las.

Antonio Felippe/Wikimedia Commons A concentração de peixes durante a piracema também atrai predadores, como aves, répteis, mamíferos e outros peixes





Outro problema é a capacidade de atrair os animais para a entrada das estruturas. Quando esse mecanismo não funciona, os peixes podem ficar perto da barragem sem conseguir atravessá-la. O atraso na migração pode prejudicar a reprodução e, em situações extremas, fazer com que as fêmeas reabsorvam os óvulos antes mesmo de liberá-los na água.

A concentração de animais em espaços relativamente pequenos também pode aumentar o risco de predação por outros peixes, mamíferos, répteis e aves que podem ficar a espreita para capturar os peixes migratórios na passagem.

O problema do caminho de volta

Pesquisadores acompanharam a escada para peixes da Usina Hidrelétrica de Lajeado, no rio Tocantins em um estudo publicado em 2007 na revista científica Neotropical Ichthyology. Com 874 metros de comprimento, a estrutura foi construída para permitir que os animais superem uma diferença de nível de aproximadamente 37 metros.

Os resultados mostraram que a quantidade de peixes que subia pela estrutura era 258 vezes maior do que a de peixes que fazia o caminho de volta. Entre as espécies que realizam grandes migrações, essa diferença chegou a 282 vezes.

Os peixes migratórios da América do Sul tendem a evitar ambientes com água parada ou movimentação mais lenta, como os formados pelas barragens. Depois de atravessar uma escada e chegar à parte superior da usina, eles podem continuar nadando rio acima, em vez de voltar em direção à barragem.

Reprodução/Investco Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães, mais conhecida como UHE Lajeado, fica no rio Tocantins





Os pesquisadores também identificaram problemas no deslocamento dos ovos e das larvas pelo reservatório da hidrelétrica. Antes da construção da barragem, ovos e larvas de peixes eram encontrados em diferentes trechos do rio. Depois que a região foi alagada para formar o reservatório, eles praticamente desapareceram em sua parte interna.

Uma das explicações está na mudança no movimento da água. Enquanto os rios apresentam correnteza, a água dos reservatórios costuma se movimentar mais lentamente. Essa diferença pode dificultar o transporte dos ovos e das larvas até os ambientes onde precisam chegar para continuar seu desenvolvimento.

Isso acontece porque os ovos e as larvas de muitas espécies de peixes são ligeiramente mais densos que a água. Em ambientes com pouca correnteza, eles tendem a afundar, em vez de continuar sendo transportados pelo rio.

A água mais parada também pode facilitar a ação de predadores, que conseguem encontrar os ovos e larvas com mais facilidade quando a transparência aumenta.





Segundo relatório de 2020 da Agência Nacional de Águas (ANA), até o momento, não existe uma solução técnica capaz de resolver completamente o problema da descida dos peixes por essas escadas. Entre as alternativas estão a construção de canais com características parecidas com as dos rios naturais, a proteção de afluentes sem barragens e o acompanhamento das populações de peixes. Essas medidas podem ajudar a preservar caminhos para os animais e seus filhotes, inclusive no deslocamento rio abaixo.