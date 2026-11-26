Florian Huber/Griffin 2026 Armadura de aproximadamente 500 anos foram encontrados nos destroços do navio de guerra Griffin

Pedaços de uma armadura de aproximadamente 500 anos foram encontrados nos destroços de um navio de guerra dinamarquês que naufragou em 1495, no mar Báltico, próximo à costa da Suécia. A descoberta foi feita por uma equipe internacional de arqueólogos que investiga a embarcação, usada pelo rei Hans, da Dinamarca, no século 15.

Os fragmentos estavam em uma área próxima à parte da frente do navio, que pode ter servido para guardar armas e equipamentos militares. O lugar em que foram achados chamou a atenção dos pesquisadores porque fica bem abaixo de uma plataforma usada pelos soldados nos combates.

A embarcação, conhecida como Griffin ou Gribshunden, transportava mercenários alemães chamados Landsknechts quando afundou. Eles eram soldados contratados para lutar em guerras e usavam tipos diferentes de proteção e armamentos. Por isso, os arqueólogos consideram a possibilidade de que o espaço onde os pedaços foram encontrados fosse destinado aos equipamentos desses combatentes.

A armadura era feita de uma liga metálica à base de cobre e tinha uma espécie de rede, formada por pequenas peças de metal interligadas.

Florian Huber/Griffin 2026 Navio de guerra Griffin afundou em 1495, no mar Báltico





O arqueólogo Rodrigo Pacheco-Ruiz, da Universidade de Southampton, no Reino Unido, e integrante do projeto, destacou a importância da localização dos vestígios.

Os restos da armadura estavam logo abaixo da plataforma de combate na parte dianteira do navio, em uma seção que pode ter servido como área de armazenamento de equipamentos militares. Foi uma descoberta realmente incrível! Rodrigo Pacheco-Ruiz, arqueólogo da Universidade de Southampton.













Apesar da descoberta, ainda não foi possível descobrir quem era o dono da armadura nem qual era a função exata do lugar onde ela estava guardada.

Segundo Rolf Fabricius Warming, pesquisador da Universidade de Estocolmo e um dos responsáveis pelo projeto, a qualidade da fabricação também não significa necessariamente que o equipamento era de um soldado de posição social alta.

Florian Huber/Griffin 2026 Griffin afundou em 1495, após uma explosão seguida de incêndio





Armaduras podiam ser usadas por muitos anos, passando por consertos e até sendo reaproveitadas por outros soldados. Assim, os pedaços podem fazer parte de uma armadura antiga que continuava sendo usada quando o navio naufragou.

Navio participava de missões diplomáticas

Em 1493, dois anos antes de afundar, a embarcação viajou até a Inglaterra transportando representantes do rei Hans em uma missão diplomática, o que mostra que o navio ainda tinha um papel nas relações entre as monarquias europeias no final da Idade Média.

Em 1495, a embarcação sofreu uma explosão enquanto estava ancorada ao norte da ilha de Stora Ekö, na costa da Suécia. O incêndio provocado pelo incidente terminou com o naufrágio.

Florian Huber/Griffin 2026 Pedaços da armadura foram encontrados em uma área que pode ter sido usada para guardar equipamentos militares





Os destroços foram reencontrados na década de 1970 e, desde então, passaram por diferentes investigações. A Universidade de Södertörn, na Suécia, faz pesquisas arqueológicas no local desde 2013.





Além da armadura, os trabalhos já encontraram outros objetos como pedaços de de chumbo que podem estar associados a moldes utilizados na fabricação de munições. Na expedição mais recente, os pesquisadores recolheram novas amostras de chumbo e de outros materiais para análise.