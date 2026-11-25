Reprodução/CSIRO Cristais de turmalina no campo pegmatítico de Giraul em Anglola

Na mineração, encontrar uma pedra pode ser o primeiro passo para descobrir outras riquezas escondidas no subsolo. É o caso da turmalina, um mineral que, além de ser usado na fabricação de joias, pode ajudar geólogos a identificar regiões com potencial para encontrar metais como lítio, tântalo, berílio, estanho e até ouro.

Essas formações funcionam como pistas sobre os processos que deram origem à região e podem mostrar que alí tem a presença desses outros minerais de interesse para a mineração que podem aparecer junto às gemas.

A turmalina faz parte de um grupo de minerais chamado borossilicatos. Segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), eles são formados principalmente por silício, oxigênio e boro, mas também podem ter outros elementos químicos, como sódio, cálcio, alumínio, magnésio, ferro e manganês.

Essa variação na composição explica por que o mineral aparece em tantas cores diferentes. Existem cristais pretos, verdes, rosas, vermelhos, azuis e até incolores.

O nome turmalina, porém, não se refere a uma única espécie de mineral. Ele é usado para identificar um grupo formado por mais de uma dezena de minerais, com composições químicas diferentes. Entre as espécies estão a elbaíta, a dravita, a cromodravita, a schorlita e a olenita.

Já as "linhas de turmalina" são caracterizadas pela concentrações do mineral em certas rochas, formando os desenhos de faixas ou veios. Segundo relatórios do Ministério de Minas e Energia (MME), essas ocorrências são especialmente comuns em pegmatitos, rochas que se formam durante o resfriamento do magma e podem reunir minerais de grande valor para a mineração.

A expressão descreve a aparência dessas formações, e não uma classificação geológica específica. Em estudos técnicos, os pesquisadores costumam utilizar termos como veios, faixas e concentrações minerais.

Reprodução/USP Turmalina pode apresentar diferentes cores dependendo da composição dos cristais





Turmalina pode indicar minerais de alto valor

A presença de turmalina interessa aos geólogos porque o mineral pode se formar em lugares que favorecem a concentração de outros minerais, como o lítio, usado principalmente na fabricação de baterias, o tântalo, utilizado em componentes eletrônicos, o berílio e o estanho. Dependendo do ambiente geológico, a turmalina também pode estar ligada a depósitos de cobre, ouro e molibdênio.

Um estudo publicado neste ano no periódico científico Journal of Geochemical Exploration analisou a presença do mineral em diferentes tipos de depósitos. Os pesquisadores observaram cristais encontrados em áreas com concentrações de cobre, zinco e chumbo e compararam suas características com as de turmalinas de outros locais.

Os resultados mostram que a composição química dos cristais pode ajudar a reconhecer certos tipos de depósitos minerais. Isso acontece porque os elementos da turmalina variam de acordo com as condições do ambiente em que ela nasceu.

Na prática, encontrar o mineral não significa que uma jazida de ouro ou lítio esteja necessariamente por perto, mas funciona como uma pista que, somada a outras informações e análises das rochas, pode ajudar a direcionar a exploração.





Minas Gerais tem áreas conhecidas pela ocorrência de turmalinas

No Brasil, Minas Gerais é uma das regiões conhecidas pela produção de turmalinas usadas como gemas, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). O estado é o único produtor desse tipo de mineral-gema no Sudeste e reúne cristais de diferentes cores, encontrados principalmente em áreas próximas a Araçuaí, Conselheiro Pena e São José da Safira.

Em certas áreas do estado, mineradores procuram cristais pretos, chamados de schorlita, próximos a veios de quartzo durante a busca por outras variedades do mineral. Ele é uma das formas mais comuns de turmalina e costuma apresentar coloração preta.

A schorlita também é a espécie mais abundante nos pegmatitos e pode formar cristais com até um metro de comprimento. Sua composição apresenta uma concentração alta de ferro, que pode representar de 8% a 14% do peso do mineral. Mesmo que nem sempre seja destinada para a fabricação de joias, ela pode ajudar a encontrar minas com formação de outros cristais.

Em Araçuaí-Itinga, predominam turmalinas verdes e azuis, enquanto em Araçuaí-Salinas também aparecem variedades vermelhas e multicoloridas. Um dos garimpos mais conhecidos da região foi o de Ouro Fino, famoso pela produção de rubelitas com tons fortes de vermelho, que se tornaram referência de cor para esse tipo de gema.

Conselheiro Pena tem jazidas conhecidas pela produção de cristais de grandes dimensões. Um exemplo é a Mina do Jonas, de onde saíram exemplares como a Joaninha, com 325 quilos; a Tarugo, com 80 quilos; a Flor-de-Liz, com 32 quilos; e a Foguete, com 35 quilos. A mina foi uma das maiores produtoras de turmalina do Sudeste até a década de 1980. O local reúne diferentes variedades, como schorlita, rubelita, verdelita e indicolita.

Imagem gerada por IA Minas Gerais é o único produtor de turmalina no Sudeste, em áreas como São José da Safira





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Turmalina é considerada uma "biblioteca geológica"

Além de ajudar na procura por outros minerais, os cristais da turmalina podem preservar informações sobre as condições em que se formaram, característica importante para os estudos geológicos.

Durante o crescimento de um cristal, diferentes elementos químicos são incorporados à sua estrutura. Conforme o ambiente muda, a composição também pode mudar. Essas diferenças deixam registros que ajudam os pesquisadores a reconstruir os acontecimentos que marcaram a formação das rochas.

O cientista Mario Iglesias-Martinez, da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Comunidade da Austrália (CSIRO), compara essa característica a um registro audiovisual.

Algumas pessoas descreveram a turmalina como um DVD geológico; um filme caseiro gravado em sua estrutura. Mario Iglesias-Martinez, cientista da CSIRO.





A comparação ajuda a entender por que o mineral também é associado à ideia de uma biblioteca geológica. Assim como os livros guardam informações sobre diferentes acontecimentos, os cristais podem conservar registros das mudanças que aconteceram no ambiente ao longo de sua formação.

Segundo estudos da CSIRO, essa capacidade está ligada à variedade de elementos químicos que podem fazer parte de sua estrutura, à resistência do mineral em diferentes ambientes e à estabilidade de sua composição ao longo do tempo.

Por isso, mesmo quando não apresenta características para a fabricação de joias, um cristal de turmalina pode ter grande importância científica. Ao estudar sua composição e suas características, os pesquisadores conseguem compreender melhor a história das rochas e encontrar as regiões que merecem investigações sobre a presença de outros recursos minerais.





Nem toda turmalina é uma pedra preciosa

Embora pertençam ao mesmo grupo mineral, as turmalinas apresentam diferenças de composição, cor e aparência. Essas características influenciam tanto a classificação dos cristais quanto seu aproveitamento comercial.

Segundo a SGB, a schorlita, por exemplo, costuma ser preta e é bastante comum em pegmatitos. Já a elbaíta reúne variedades usadas na fabricação de joias, como a rubelita, de tons rosados ou vermelhos; a verdelita, de cor verde; a indicolita, azul-escura; e a acroíta, incolor.

Também existem outras variedades gemológicas , como a dravita, de tons amarelados ou acastanhados, e a siberita, que pode apresentar cores entre o vermelho-lilás e o azul-violeta. A elbaíta é a espécie que reúne o maior número de variedades usadas como gemas.

Também existem cristais que apresentam mais de uma tonalidade. É o caso da turmalina melancia, que tem uma parte interna rosada e uma região externa verde.

Sabrianna/Unsplash Turmalina melancia, uma gema lapidada de turmalina com divisões entre turmalina rosa e turmalina verde





Outra variedade bastante procurada é a turmalina Paraíba, conhecida por sua coloração azul-clara intensa. No comércio de gemas, essa tonalidade costuma receber nomes como azul neon, azul fluorescente ou azul elétrico. A variedade surgiu após a descoberta de cristais na localidade de São José da Batalha, na Paraíba. Além do azul neon, algumas dessas turmalinas apresentam tons verdes considerados característicos. Exemplares de alta qualidade podem alcançar valores de até US$ 40 mil por quilate, embora o preço dependa das características de cada gema.

O valor comercial de uma turmalina depende de características como cor, transparência, aparência e qualidade do cristal. Por isso, nem todo exemplar encontrado na natureza pode ser aproveitado como pedra preciosa.