Miles Russell e Macsen Russell/Reprodução Verica, governava os atrébates em uma região que hoje corresponde a partes de Hampshire e West Sussex, no sul da Inglaterra

Verica, uma governante britânica que teve papel importante na invasão romana à Grã-Bretanha em 43 d.C., era uma mulher. A descoberta da Universidade de Bournemouth, no Reino Unido, questiona uma interpretação histórica que a considerava homem e indica que ela ajudou a convencer o imperador Cláudio a enviar tropas para a Grã-Bretanha.

Verica governava os atrébates, um povo que vivia em uma região que hoje corresponde a partes de Hampshire e West Sussex, no sul da Inglaterra. Por volta de 40 d.C., ela perdeu o poder e deixou a ilha em busca de apoio do imperador romano.

Segundo o historiador romano Dião Cássio, a invasão da Grã-Bretanha aconteceu porque Verica convenceu Cláudio a atravessar o canal que separa a ilha do continente europeu. A nova interpretação indica que a governante não apenas influenciou a decisão, mas também ajudou a preparar a campanha militar.

Moedas ajudam a identificar governante

Uma das principais evidências apresentadas pelo arqueólogo Miles Russell, responsável pela pesquisa, está no próprio nome Verica. A terminação em “a” era comum entre nomes femininos da época, como os de Boudica e Cartimandua, outras governantes britânicas que viveram no mesmo período.

O título latino rex, que aparece nas moedas de Verica, também contribuiu para que ela fosse identificada como homem. A palavra era usada para designar um rei, mas não se limitava a governantes homens. Mulheres também podiam receber esse título, como aconteceu com Cleópatra, governante do Egito.

Enquanto outros líderes britânicos da época representavam guerreiros com aparência masculina, as moedas atribuídas a Verica mostram uma figura de corpo esguio, com características femininas, montada a cavalo e segurando uma lança.

Para Russell, Verica foi considerada homem principalmente por causa das interpretações feitas por historiadores do século 19.

Verica é considerada homem por causa da mentalidade patriarcal dos historiadores clássicos do século 19. Ela não foi apenas fundamental para a relação especial entre a Grã-Bretanha e Roma no início do século 1 d.C., mas era, sem dúvida, uma mulher. Miles Russell, arqueólogo da Universidade de Bournemouth.





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Papel na invasão romana

A chegada dos romanos à Grã-Bretanha, em 43 d.C., foi uma das principais conquistas militares do imperador Cláudio. Segundo Russell, o pedido de ajuda feito por Verica deu ao governante uma justificativa para começar a invasão.

A interpretação também considera a imagem que os escritores romanos tinham sobre Cláudio, como um imperador fraco, que tomava decisões influenciado por mulheres e por pessoas que haviam sido escravizadas e depois conquistaram a liberdade.

Russell, porém, afirma que a participação de Verica foi mais importante do que os relatos antigos sugerem. Além de fornecer informações sobre o território, ela teria ajudado as tropas romanas durante a campanha, contribuindo para o sucesso da invasão.

Verica forneceu o pretexto para uma mudança de regime, e o imperador aproveitou a oportunidade. Miles Russell, arqueólogo da Universidade de Bournemouth.





A pesquisa também destaca que a governante foi uma figura importante na política britânica do fim da Idade do Ferro, embora sua trajetória tenha recebido pouca atenção ao longo da história.







Mulheres tinham influência na sociedade da época

Uma pesquisa anterior, realizada também por arqueólogos da Universidade de Bournemouth, encontrou sinais de que uma comunidade do sul da Inglaterra, região habitada pelos durotriges, se organizava principalmente por meio dos vínculos familiares maternos.

Os pesquisadores analisaram mais de 50 genomas antigos encontrados em cemitérios de Dorset. Os sepultamentos pertenciam a uma comunidade que existia antes e depois da conquista romana, em 43 d.C.

A análise revelou que a maioria das pessoas estudadas tinha ligação familiar, pela linha materna, com uma mesma mulher que viveu séculos antes. Já os vínculos familiares pelo lado paterno eram pouco identificados.

O resultado sugere que, depois do casamento, os homens se mudavam para viver na comunidade de suas esposas. Nesse tipo de organização, chamado de matrilocalidade, os laços familiares são mantidos principalmente pelo lado materno. A transmissão de terras também poderia acontecer de mãe para filha.

Ao analisar dados de outros cemitérios da Idade do Ferro na Grã-Bretanha, a equipe encontrou sinais parecidos em diferentes regiões, além de Dorset, incluindo Yorkshire.