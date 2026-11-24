Raffaele Nicolussi/Divulgação Ideia ambiciosa desmoronou por problemas financeiros

Um condomínio com 587 castelos inspirados na Idade Média da Europa, mas com interiores transformados em mansões modernas com torres, telhados pontiagudos e espaço amplo. Localizado próximo de Mudurnu, na Turquia, o que foi imaginado como um refúgio de luxo para milionários acabou se tornando uma vila sem moradores.

O empreendimento visava atender moradores de alto padrão, sobretudo do Oriente Médio. Chamado, o ambicioso projeto foi imaginado em 2011 pelo grupo Sarot, prevendo a construção de uma extensa vila de centenas de castelos alocados em um condomínio que remontaria a estética de antigos reinos.





A derrocada do reinado

No papel o projeto previa a construção de 732 castelos. Eles não seriam idênticos, apesar de seguirem mesmos modelos arquitetônicos.

A ideia era comercializar cada um por valores entre R$ 1,5 a 2,5 milhões, em uma casa de luxo que combinava o padrão da alta nobreza do passado com a tecnologia e conforto da modernidade.

O condomínio também incluiria serviços e instalações de alto padrão, como shoppings, casas de banho, espaços para lazer, enquanto, aos arredores, seria cercado pela paisagem rural da Turquia.

O projeto desmoronou rapidamente, porém, após problemas econômicos de desvalorização da moeda turca, o que elevou o preço dos materiais de construção para erguer os castelos e todo empreendimento.

Com isso, somente 587 dos mais de 700 castelos foram levantados, sequer concluídos, enquanto a empresa decretou falência em 2018, com uma dívida de R$ 25 milhões.

Raffaele Nicolussi/Divulgação Apesar de similares, cada unidade teria diferenças no interior





Os problemas foram agravados com a especificidade da ideia, que pretendia vender somente a clientes milionários árabes, o que transformou a vila inspirada na Idade Média em uma pequena cidade fantasma.

Em maio de 2024, o Fundo de Seguro de Depósitos de Poupança da Turquia (TMSF) assumiu o controle do empreendimento. Segundo relatório do órgão, 351 dos castelos haviam sido comercializados, e 168 devidamente registrados no nome dos compradores.

A situação de impasse também levantou suspeitas de fraude, com 13 acusados e pedidos de prisão pelo Ministério Público da Turquia.

Como estão os castelos hoje?

Desde a interrupção, o Burj Al Babas segue preservado, em uma paisagem peculiar de centenas de castelos no meio da natureza. A possibilidade de retomada das construções segue em aberto, mas sem avanços.

Raffaele Nicolussi/Divulgação Vista de longe dos castelos abandonados





Conforme o TMSF, investimentos milionários seriam necessários para conclusão das estruturas. Ainda, a retomada exigiria solução de todas pendências financeiras e judiciais, enquanto a ação do tempo degrada a infraestrutura inacabada dos castelos.

Por outro lado, o local atrai curiosos, fotógrafos e turistas pelo cenário único que proporciona. Apesar do local não oferecer estruturas para visitantes, é comum que pessoas se desloquem até o local, que fica próximo da cidade de Mudurnu.