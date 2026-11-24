Um condomínio com 587 castelos inspirados na Idade Média da Europa, mas com interiores transformados em mansões modernas com torres, telhados pontiagudos e espaço amplo. Localizado próximo de Mudurnu, na Turquia, o que foi imaginado como um refúgio de luxo para milionários acabou se tornando uma vila sem moradores.O empreendimento visava atender moradores de alto padrão, sobretudo do Oriente Médio. Chamado Burj Al Babas, o ambicioso projeto foi imaginado em 2011 pelo grupo Sarot, prevendo a construção de uma extensa vila de centenas de castelos alocados em um condomínio que remontaria a estética de antigos reinos.
A derrocada do reinado
No papel o projeto previa a construção de 732 castelos. Eles não seriam idênticos, apesar de seguirem mesmos modelos arquitetônicos.
A ideia era comercializar cada um por valores entre R$ 1,5 a 2,5 milhões, em uma casa de luxo que combinava o padrão da alta nobreza do passado com a tecnologia e conforto da modernidade.
O condomínio também incluiria serviços e instalações de alto padrão, como shoppings, casas de banho, espaços para lazer, enquanto, aos arredores, seria cercado pela paisagem rural da Turquia.
O projeto desmoronou rapidamente, porém, após problemas econômicos de desvalorização da moeda turca, o que elevou o preço dos materiais de construção para erguer os castelos e todo empreendimento.
Com isso, somente 587 dos mais de 700 castelos foram levantados, sequer concluídos, enquanto a empresa decretou falência em 2018, com uma dívida de R$ 25 milhões.
Os problemas foram agravados com a especificidade da ideia, que pretendia vender somente a clientes milionários árabes, o que transformou a vila inspirada na Idade Média em uma pequena cidade fantasma.
Em maio de 2024, o Fundo de Seguro de Depósitos de Poupança da Turquia (TMSF) assumiu o controle do empreendimento. Segundo relatório do órgão, 351 dos castelos haviam sido comercializados, e 168 devidamente registrados no nome dos compradores.
A situação de impasse também levantou suspeitas de fraude, com 13 acusados e pedidos de prisão pelo Ministério Público da Turquia.
Como estão os castelos hoje?
Desde a interrupção, o Burj Al Babas segue preservado, em uma paisagem peculiar de centenas de castelos no meio da natureza. A possibilidade de retomada das construções segue em aberto, mas sem avanços.
Conforme o TMSF, investimentos milionários seriam necessários para conclusão das estruturas. Ainda, a retomada exigiria solução de todas pendências financeiras e judiciais, enquanto a ação do tempo degrada a infraestrutura inacabada dos castelos.
Por outro lado, o local atrai curiosos, fotógrafos e turistas pelo cenário único que proporciona. Apesar do local não oferecer estruturas para visitantes, é comum que pessoas se desloquem até o local, que fica próximo da cidade de Mudurnu.