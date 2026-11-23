Divulgação/NEOM Cidade com visual espelhado pretende estabelecer uma conexão visual com a natureza ao entorno

Quão longe o dinheiro pode chegar? A ambição por um megaprojeto que pretende criar uma nova região e revolucionar a economia de um país, talvez, encontre uma resposta. NEOM é uma iniciativa lançada em 2017 pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman. A ideia é dar origem a uma nova região econômica a noroeste do país, no meio do deserto, entre 26,5 mil quilômetros quadrados, próximo do Mar Vermelho.

A parte mais famosa do projeto se chama, umapara até 9 milhões de habitantes, com 170 quilômetros de extensão, formada por fachadas espelhadas de até 500 metros de altura, sem ruas, carros nem emissão de carbono.

O nome Neom tem origem na palavra grega neo (novo) somada à letra m, referência ao termo árabe Mustaqbal, que significa futuro. Uma das ambições inclusas no projeto é transformar a economia saudita, reduzindo ae abrindo margem para participação em setores como, tecnologia, indústria, logística e

O orçamento para fazer tudo isso foi estimado, incialmente, emApesar do investimento exorbitante, o projeto enfrenta dificuldades e passa por replanejamentos e adiamentos.

O dinheiro destinado ao megaprojeto seria do Public Investment Fund (PIF), o fundo soberano da Arábia Saudita, controlado pelo Estado. NEOM não é um projeto isolado, mas integra uma estratégia do país para ampliar as frentes econômicas. A iniciativa se chama Saudi Vision 2030.





Quais são as ambições?

Neom foi dividido dentre quatro principais áreas, na tentativa de atender os objetivos de moradia e economia do projeto:

Cidade linear “ The Line ”: o visual espelhado pretende estabelecer uma conexão visual com a natureza ao entorno;

”: o visual espelhado pretende estabelecer uma conexão visual com a natureza ao entorno; Polo industrial “ Oxagon ”: deve incluir porto e fábricas ligadas à energia renovável;

”: deve incluir porto e fábricas ligadas à energia renovável; Turismo nas montanhas “ Trojena ”: destino pretende promover esportes de inverno com redes de hotelaria e ecoturismo a 2.600 metros de altitude;

”: destino pretende promover esportes de inverno com redes de hotelaria e ecoturismo a 2.600 metros de altitude; Resort de luxo, ilha de “ Sindalah ”: voltada ao turismo de luxo, com marina e infraestrutura para embarcações;

”: voltada ao turismo de luxo, com marina e infraestrutura para embarcações; Conservação ambiental, “ Nature ”: projeto para reintrodução de espécies e conservação dos ecossistemas locais, incluindo montanhosos, marinhos e desérticos

”: projeto para reintrodução de espécies e conservação dos ecossistemas locais, incluindo montanhosos, marinhos e desérticos Turismo costeiro “Magna”: outra região de “ecoturismo de luxo”, mas ao longo dos 120 quilômetros do Golfo de Aqaba, enquanto pretende conservar 95% da área terrestre local

Com isso, Neom deseja integrar poderio econômico, tecnologia e conservação ambiental.





Cidade do futuro

Estranho à primeira vista, a ideia de construir uma cidade em linha reta seria uma proposta de inverter a lógica de grandes metrópoles atuais. Ao invés de ocupar longas áreas horizontalmente, The Line pretende reunir moradias, comércio, serviços, áreas de lazer e espaços públicos verticalmente.

Tudo estaria compactado em uma linha de 170 quilômetros por 200 metros de largura e 500 metros de altura. Ao invés de carros, o transporte seria feito por trens de alta velocidade que se deslocariam em até 20 minutos entre as extremidades.

Segundo o planejamento divulgado por NEOM, moradores devem ter acesso a todos serviços essenciais em caminhadas de até 5 minutos. Tudo deverá ser energizado com fontes renováveis.

Por fim, a cidade também idealiza uma forma de administração otimizada por Inteligência Artificial. Dados gerados pelos moradores dariam à IA a capacidade de prever necessidades de antemão e otimizar sistemas públicos.

Enquanto isso, toda área ao entorno ficará conservada ambientalmente, enquanto a cidade atravessa diferentes paisagens, incluindo regiões costeiras, desérticas e montanhosas.

Impasses ambientais e direitos humanos

O andamento do projeto não avançou conforme o planejamento inicial. Segundo Semafor, a cidade The Line teve etapas de construção adiadas para depois de 2030, além de revisões de investimentos no polo industrial Trojena.

A mudança seria atribuída a mudanças nas prioridades de investimentos do fundo saudita, buscando opções com retorno mais próximo, como portos e data centers.

Com isso, o megaprojeto já enfrenta dúvidas sobre até onde conseguirá atingir as dimensões exorbitantes que anunciou no começo, embora tenha avançado parcialmente em boa parte das áreas.

Por outro lado, embora tenha anunciado propostas voltadas a um futuro livre de carbono e à conservação da natureza, a região reúne áreas de montanha, deserto e ecossistemas marinhos.

As grandes construções podem alterar o equilíbrio ambiental da natureza local, além da contradição entre a ideia de sustentabilidade e um projeto monumental com necessidades exorbitantes de materiais, energia e infraestrutura.

Ainda, um relatório de especialistas ligados à ONU manifestou preocupação com os impactos a integrantes da tribo Huwaitat. A região onde NEOM será construída, na verdade, não é inabitada. Historicamente, a tribo indígena ocupa aquele território.

Segundo o documento, há denúncias de deslocamentos forçados e ameaças de morte a quem tenta resistir aos reassentamentos, além da falta de diálogo ou consentimento prévio da população indígena sobre as ocupações e deslocamentos.

O documento menciona estimativa de 20 mil pessoas potencialmente afetadas e pede que direitos humanos sejam respeitados e que as empresas envolvidas tomem medidas adotadas para prevenir e mitigar os abusos nas operações.