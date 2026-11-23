Reprodução/JNTO (Organização de Turismo do Japão) Aokigahara fica a noroeste do Monte Fuji e, apesar de ser conhecida pelo ambiente sombrio que possui, também é um caso raro de paisagem verde formada pelo fogo

De uma explosão massiva de um vulcão, nasceu uma mata densa de uma sobre rochas vulcânicas, rodeada de cavernas de gelo que resistem até às estações mais quentes do ano. A paisagem, que parece ser fruto de cenários de fantasia que misturam elementos da natureza, fica no Japão.

Chamada Aokigahara, popularmente nomeada “mar de árvores”, a floresta cresceu sobre a lava expelida pelo Monte Fuji em 864 d.C, o que deu origem a um dos ecossistemas mais recentes de que se tem conhecimento.

Aditya Anjagi/Unsplash O Monte Fuji é a maior montanha do Japão





A extensa camada de rochas vulcânicas solidificadas após o resfriamento foram base para a vegetação ao longo dos anos. Ainda, o solo profundo e poroso faz com que sons sejam absorvidos, criando uma sensação de isolamento ainda maior à robusta vegetação.

Aokigahara fica a noroeste do Monte Fuji e, apesar de ser conhecida pelo ambiente sombrio que possui, também é um caso raro de paisagem verde formada pelo fogo.

Um estudo de 2004 da revista Biodiversity and Conservation aponta para uma média de 150 anos de idade em cada árvore, o que aponta que a floresta existe há pouco tempo. O exemplar mais velho registrado tem 356 anos.





O que explica a formação?

A origem de Aokigahara tem relação com a erupção Jogan, registrada no ano de 864, a pouco mais de 1000 anos atrás. Segundo o JNTO (Organização de Turismo do Japão), o Monte Fuji expeliu volumes massivos de lava que modificaram toda paisagem do local.

O material criou uma extensa superfície rochosa, que foi base para musgos e fungos. Somados à ação das chuvas e do tempo, esse plano rochoso foi desgastado com o tempo, gerando fissuras e uma fina camada orgânica.

E é nessa camada que as árvores cresceram e se nutrem. Uma série de sucessões ecológicas aconteceram até chegar às árvores, passando por plantas menores antes.

As raízes, ao invés de crescerem para o fundo da terra, se espalham de forma horizontal, aproveitando os nutrientes da camada fina sobre as rochas.

Reprodução Com raízes horizontais, vegetação se adaptou para extrair nutrientes da fina camada de matéria orgânica sobre as rochas





Ainda, os caminhos percorridos pela lava abriram “tubos” subterrâneos, que hoje tomaram forma de cavernas naturais conhecidas pelo resfriamento interno. Por exemplo, a Fugaku Wind Cave mantém temperatura de 3ºC internamente e já foi utilizada como armazém refrigerado.

Isso é possível porque a densa camada de lava resfriada formou rochas que isolam o ambiente interno do calor externo, além da pouca circulação de ar no subterrâneo, o que mantém as temperaturas invariáveis lá dentro.

Já a Naruwasa Ice Cave é conhecida pelas camadas de gelo que se formam naturalmente no seu interior. A água do solo que chega até os túneis naturais encontra temperaturas de 0ºC e acaba se solidificando, formando os pilares de gelo.

Reprodução Água atravessa o solo e chega à caverna, onde o frio acaba criando pilares de gelo





Reputação sombria



O ambiente sombrio frequentemente associado à floresta vai além da densidade da mata e da sensação de isolamento que o silêncio promovido pelo chão poroso provoca. Aokigahara é um lugar com prevalência de suicídios no Japão, país com altos índices desse tipo de morte.

O local foi alvo de ações de conscientização e prevenção, enquanto o tema, porém, acabou sendo levado à produções culturais, como a novela Kuroi Jukai, da década de 1960.

Posteriormente, filmes, reportagens e a internet ampliaram a percepção, transformando Aokigahara em um dos lugares mais conhecidos do Japão por causa do assunto.

Ainda, a própria JNTO ganização Nacional de Turismo do Japão menciona a crença popular de que yūrei assombrariam a região, espíritos aprisionados na Terra por sofrimento, injustiça ou ressentimento.

Por outro lado, a própria floresta produz uma atmosfera misteriosa, já que o terreno possui capacidade de absorver sons em meio à mata densa e sombria. Isso ocorre porque as rochas vulcânicas são porosas.

Com isso, ondas sonoras perdem capacidade de se refletirem entre objetos, sendo absorvidas pelo chão de Aokigahara e perdendo alcance, característica que ajuda a entender por que a floresta também passou a ser cercada por histórias sobrenaturais.