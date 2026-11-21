Imagem gerada por IA Mollisquama mississippiensis é a segunda espécie de tubarão-de-bolso do mundo

Com apenas 14 centímetros de comprimento, um raro tubarão encontrado no Golfo do México chama a atenção por uma característica incomum: produzir luz. O tubarão-de-bolso-americano (Mollisquama mississippiensis) tem pequenos órgãos luminosos espalhados pelo corpo e duas bolsas próximas às brânquias, que também produzem um líquido brilhante.

O pequeno animal foi encontrado em fevereiro de 2010, mas sua identificação como uma nova espécie só foi confirmada em 2019. Até então, apenas outro tubarão desse grupo havia sido registrado no mundo, no oceano Pacífico.

Uma das características que mais chamam a atenção no tubarão-de-bolso-americano é a presença dos chamados fotóforos, pequenas estruturas que funcionam como órgãos capazes de produzir luz e estão espalhadas por boa parte do corpo do animal.

Além delas, o tubarão possui duas pequenas bolsas, uma de cada lado do corpo, próximas às brânquias. Dentro delas existem glândulas que produzem um líquido luminoso.

Michael Doosey/Universidade de Tulane Espécie tem órgãos luminosos pelo corpo e duas bolsas que também produzem um líquido brilhante





Apenas dois exemplares conhecidos

Os tubarões-de-bolso vivem em águas profundas , ambientes de difícil acesso para os pesquisadores. Essa característica ajuda a explicar por que tão poucos exemplares foram encontrados e registrados pela ciência até hoje.

O primeiro deles foi descoberto em 1979, na região submarina de Nazca, próxima à costa do Chile, no oceano Pacífico. A fêmea adulta, com aproximadamente 40 centímetros de comprimento foi descrita cientificamente em 1984 e atualmente está preservada no Museu Zoológico de São Petersburgo, na Rússia.

Mais de 30 anos depois, em fevereiro de 2010, o segundo tubarão foi encontrado no Golfo do México. Diferentemente do primeiro, era um macho jovem, com apenas 14 centímetros de comprimento.

A captura do segundo aconteceu em uma expedição do navio Pisces, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA). A missão tinha o objetivo de estudar os hábitos alimentares das baleias cachalotes.

O pequeno tubarão foi identificado em 2013 pelo biólogo Mark Grace, enquanto ele examinava os animais coletados durante a expedição. Depois da descoberta, o pesquisador pediu que o exemplar fosse preservado na coleção de peixes do Instituto de Pesquisa sobre Biodiversidade da Universidade Tulane, nos Estados Unidos.

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Como os pesquisadores identificaram a nova espécie

Para descobrir se o animal pertencia a uma espécie diferente, Grace e o pesquisador Michael Doosey iniciaram uma análise detalhada de suas características.

Os pesquisadores compararam os dois tubarões-de-bolso conhecidos, observando tanto a aparência externa quanto o interior de seus corpos. Para isso, utilizaram fotografias feitas com microscópio, radiografias e imagens produzidas por tomografia computadorizada.

A análise revelou cinco diferenças entre o exemplar encontrado no Golfo do México e o primeiro tubarão registrado. Entre elas estavam a menor quantidade de vértebras, pequenos ossos que formam a coluna vertebral, e a presença de órgãos luminosos espalhados pelo corpo.





Os resultados do estudo foram publicados em 18 de julho de 2019, na revista científica Zootaxa, especializada na descrição e classificação de espécies animais.

Na época, Mark Grace destacou a raridade dos registros. "Na história da ciência pesqueira, apenas dois tubarões-de-bolso foram capturados ou registrados", afirmou. "Ambos são extremamente raros", completou.

Henry Bart, diretor do Instituto de Pesquisa sobre Biodiversidade da Universidade Tulane, também chamou a atenção para a falta de conhecimento sobre a vida marinha no Golfo do México, principalmente nas regiões mais profundas.

O fato de que apenas um tubarão de bolso já foi relatado do Golfo do México, e que é uma nova espécie, ressalta o quão pouco sabemos sobre o Golfo – especialmente suas águas mais profundas – e quantas novas espécies adicionais dessas águas aguardam descoberta. Henry Bart, da Universidade Tulane.



