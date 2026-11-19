Reprodução/redes sociais Para conseguir realizar os procedimentos, é preciso ganhar a confiança do animal

Um jovem estudante em busca de oportunidades tomou uma decisão pouco comum para profissão: ferrador de cavalos de corrida. Ainda assim, a escolha tem boas perspectivas de sucesso, já que a profissão rara chegou a render cerca de R$ 43 mil reais em um mês.

Conforme o SCMP, Fu Donghua é aluno do quarto ano na Universidade de Negócios de Wuhan, na China , e obteve certificado de ferrador júnior em abril deste ano. O estudante se somou aos poucos especialistas no cargo de todo o país: são somente cerca de 70.

Fu é o mais jovem de todos e ainda estuda na universidade, apesar da opção pela rara profissão. Basciamente, ele trabalha com o aparo e trato dos cascos dos cavalos , colocando ferraduras e ajustando os equipamentos para a saúde do animal.

Umas das partes centrais da profissão é conseguir prolongar a carreira esportiva dos cavalos, que ocasiona problemas de saúde inevitavelmente. Segundo o jovem ao Jimu News, cada ferradura suporta cerca de 40 dias em cavalos esportistas.





Ônus da profissão

Apesar do sucesso inicial, Fu já sofreu um acidente de trabalho. Ele teve a mão perfurada por um prego que chegou a expor o osso, mas o tempo de recuperação foi curto, cerca de duas semanas.

Outras dificuldades tem relação com a lida com o cavalo. Para conseguir realizar os procedimentos, é preciso ganhar a confiança do animal. O cuidado vai desde carícias no pescoço, focinho e outras regiões até o costume com o toque físico.

Ainda, o trabalho é pesado. O ferrador permanece inclinado horas a fio, em jornadas exaustivas e que dependem da facilidade em manejar os equipamentos e o cavalo.

Isso porque é preciso segurar o casco do cavalo entre as próprias pernas, enquanto curvado, para manusear e realizar a troca da ferradura junto de ferramentas. Quatro vezes.

Segundo Fu, os treinamentos iniciais indicaram que descascar madeira por 15 minutos ajudaria a obter força e precisão dos movimentos necessárias para o “descasque” do casco do animal.

Ele diz que muitos desistem da profissão, mas que a tem como objetivo, enxerga os aprendizados como oportunidade e não pretende desistir.

O bônus

O serviço costuma custar cerca de R$ 433 por cavalo, em média. Após a formatura, o jovem espera ganhar ao menos R$ 8,7 mil mensais inicialmente, mas compartilha que ferradores mais experientes conseguem faturar de 30 a 43 mil reais por mês.

Outra questão atrativa é a pequena concorrência na área, praticamente nula no país de proporções continentais. Por isso, os ganhos tendem a subir bastante ao longo do tempo, com a expansão da clientela.