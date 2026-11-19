Till Niermann/Wikimedia Commons Coala (Phascolarctos cinereus) tem digitais parecidas com as humanas

As linhas e os desenhos em espiral presentes nas pontas dos dedos dos coalas são tão parecidos com os nossos que até mesmo uma análise cuidadosa com microscópio pode não ser suficiente para diferenciá-los.

A característica foi identificada em 1996 por uma equipe de anatomistas da Universidade de Adelaide, na Austrália. A descoberta chamou a atenção porque esses marsupiais têm uma história evolutiva muito diferente da nossa.

Os coalas não são os únicos animais que têm impressões digitais. Chimpanzés e gorilas também têm marcas parecidas com as dos humanas nas pontas dos dedos. Nesses casos, a característica está relacionada ao parentesco evolutivo entre as espécies.

Maciej Henneberg et al. / Natural Science Impressões digitais de coala e humano com tinta, na parte de cima, e com microscópio eletrônico de varredura, na parte de baixo





Com os coalas, porém, a explicação é diferente. A linhagem que deu origem aos primatas se separou daquela que deu origem aos marsupiais há aproximadamente 70 milhões de anos. Além disso, outros animais próximos dos coalas, como cangurus e vombates, não apresentam as mesmas marcas nos dedos.

Isso indica que as impressões digitais dos coalas surgiram de maneira independente ao longo da evolução. Esse processo é chamado de evolução convergente e acontece quando espécies diferentes desenvolvem características parecidas, mesmo sem terem herdado essas características de um ancestral comum recente.

Um exemplo pode ser observado nas asas de aves e morcegos. Embora esses animais tenham histórias evolutivas diferentes, ambos desenvolveram estruturas ósseas que permitem o voo.

VEJA TAMBÉM: Casal de coalas australianos chega ao Aquário de São Paulo



Impressões digitais podem ajudar na alimentação

A semelhança entre as marcas dos coalas e as dos seres humanos também pode ajudar a explicar por que as impressões digitais existem. Uma das hipóteses é que elas facilitam a capacidade de segurar objetos e superfícies. Além disso, podem aumentar a sensibilidade do tato, permitindo perceber melhor o formato e a textura daquilo que está sendo tocado.

Em um estudo publicado em 1996, pesquisadores da Universidade de Adelaide relacionaram essa característica à maneira como os coalas seguram os alimentos.

Esses marsupiais escalam árvores de eucalipto, alcançam os galhos menores, agarram conjuntos de folhas com as patas e depois levam o alimento à boca. Segundo os pesquisadores, as impressões digitais podem ajudar os animais a controlar melhor os movimentos e a força usada para segurar os galhos e as folhas.

No estudo, os anatomistas explicaram que as digitais podem ter surgido como uma adaptação para facilitar o ato de agarrar objetos. Isso porque, durante esses movimentos, a pele recebe diferentes pressões e precisa identificar essas mudanças para permitir que o animal segure as superfícies com precisão.

A sensibilidade das patas também pode ajudar os coalas a escolher o que vão comer. Esses animais são seletivos e demonstram preferência por folhas de eucalipto em determinadas fases de desenvolvimento. As impressões digitais podem permitir que examinem melhor as folhas antes de levá-las à boca.





Outros animais já passaram por testes com impressões digitais

Os coalas não foram os primeiros animais a chamar a atenção por causa da semelhança entre suas impressões digitais e as humanas.

Em 1975, policiais coletaram as impressões digitais de seis chimpanzés e dois orangotangos que viviam em zoológicos da Inglaterra. O objetivo era verificar se as marcas desses animais poderiam ser confundidas com as de pessoas durante investigações de crimes ainda sem solução.

Os testes mostraram que as impressões digitais dos primatas também eram muito parecidas com as humanas. Sem uma análise cuidadosa, seria difícil distinguir a origem das marcas.