Emoke Dénes/Wikimedia Commons Macaco em uma árvore em Shimla, na Índia





Um aposentado perdeu 81.800 rúpias (R$ 5 mil na cotação atual) depois que um macaco arrancou o envelope com o dinheiro de suas mãos e começou a jogar as notas de uma árvore, em Shimla, na Índia. As informações são do The Economic Times.

Gazab bandar hain 😂 monkey snatched a packet containing ₹81,000 from a person near Shimla DC Office and scattered the cash everywhere. Thankfully, locals stepped in and helped recover the money. https://t.co/VBOWVA52Nn — Nikhil saini (@iNikhilsaini) November 12, 2026





O homem caminhava perto do escritório do comissário-adjunto da cidade a caminho de um banco para depositar o dinheiro quando foi surpreendido pelo animal, que logo subiu em uma árvore e espalhou as cédulas de 500 rúpias por uma encosta.

Ao perceber que suas economias estavam jogadas pelo local, o aposentado desceu a ladeira para tentar recuperar o dinheiro arremessado pelo macaco.

A situação chamou a atenção de pedestres e comerciantes que passavam pela região. Ao verem o homem tentando recolher as notas, outras pessoas se aproximaram e começaram a ajudá-lo.

A mobilização permitiu recuperar quase toda a quantia, mas 1.500 rúpias (R$ 92, na cotação atual) não foram encontradas. Algumas das notas recolhidas também ficaram rasgadas ou amassadas durante a tentativa de recuperá-las.

Macacos causam problemas em Shimla

Os animais envolvidos no episódio pertencem à espécie Macaca mulatta, conhecida como macaco-rhesus. Eles conseguem se adaptar a ambientes ocupados por humanos e podem ser encontrados em diferentes locais, como florestas, áreas rurais, plantações, templos, pontos turísticos e cidades. Na área urbana da cidade, pesquisadores contabilizam 44 grupos, com um total estimado de 1.166 indivíduos.

Segundo moradores, os macacos costumam pegar objetos de pessoas que circulam pelas ruas, como sacolas de compras, celulares e óculos. Há também turistas que contam ter perdido pertences enquanto caminhavam pela Mall Road e por outras áreas movimentadas da cidade.

Um relatório técnico elaborado em 2016 pelo Centro Sálim Ali de Ornitologia e História Natural explica que os macacos-rhesus costumam invadir plantações e pegar alimentos em templos, estações ferroviárias, pontos turísticos e áreas urbanas. Além de levar comida e objetos, os macacos podem atacar e morder pessoas, o que preocupa moradores e turistas.

Esses macacos são onívoros, ou seja, alimentam-se tanto de vegetais quanto de pequenos animais invertebrados. Vivem em grupos que têm, em média, 35 indivíduos, mas algumas comunidades encontradas em templos e atrações turísticas podem reunir até 250 animais.





O caso do aposentado ganhou repercussão nas redes sociais depois que imagens das notas espalhadas pela encosta começaram a circular na internet. A gravação provocou comentários de internautas que também compartilharam experiências com os animais.

Em uma publicação na rede social X, um usuário relatou que os macacos costumam pegar celulares e outros pertences de visitantes. "Os macacos de Shimla são realmente terríveis. Aquele lugar é um inferno por causa deles. Quando estive lá, eles costumavam roubar celulares e tudo mais. Odiei o lugar", escreveu. Outra pessoa comentou que "os macacos de Shimla estão fora de controle".