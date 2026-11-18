Reprodução/Burguer King Burger King vai lançar uma versão doce do Whopper

O Burger King vai lançar uma versão doce do Whopper, seu hambúrguer mais conhecido, nesta quinta-feira (19), em uma unidade especial da rede no bairro de Seongsu, em Seul, na Coreia do Sul.As informações são do Food Today.

Chamado de Chocolate Whopper, o produto mantém o formato do fast food tradicional, mas troca os ingredientes salgados por opções doces, como pão de chocolate, brownie e creme de avelã.

A novidade será vendida exclusivamente na loja Flameground, a primeira unidade especial da marca, a partir das 11h (horário local). Cada sanduíche será preparado à mão depois do pedido e haverá uma quantidade limitada por dia. Os clientes poderão comprar apenas uma unidade por pessoa e deverão consumir o produto no próprio estabelecimento. Não será possível pedir para viagem ou por entrega.

Sanduíche troca ingredientes salgados por doces

Apesar de manter a aparência do Whopper tradicional, o Chocolate Whopper substitui os seis ingredientes principais do sanduíche por produtos usados em sobremesas. O pão, por exemplo, é feito de chocolate e tem um sabor que mistura o doce com um leve amargor.

No lugar da carne, a receita leva um disco de brownie, com sabor intenso de chocolate e textura macia e consistente. O tomate e a cebola são substituídos por geleias. Já a alface e o picles dão lugar a versões crocantes de chocolate. A receita ainda leva Nutella, creme de queijo e molho de framboesa.

O produto será vendido por 9.800 won sul-coreanos, valor equivalente a aproximadamente R$ 37.





Ideia surgiu como brincadeira de 1º de abril

A criação do Chocolate Whopper começou como uma brincadeira publicada pelo Burger King no Dia da Mentira, há oito anos. Na época, a empresa apresentou a ideia de um sanduíche feito com ingredientes de chocolate. Agora, a proposta foi transformada em um produto de verdade.

Segundo portal sul-coreano Food Today, um representante da rede explicou que a equipe desenvolveu a receita para combinar cada parte do Whopper com um ingrediente doces que combinassem entre si.