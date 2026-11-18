Divulgação/MVO Cidade caribenha exibe somente ruínas que resistiram às erupções e país segue em busca de nova capital oficial

Conhecida como “Pompeia do Caribe”, Plymouth um dia foi capital da ilha caribenha Montserrat, mas permanece praticamente apagada da história sob 1,4 metros de cinzas do vulcão Soufrière Hills.

O primeiro episódio aconteceu em 1995, quando o vulcão provocou uma evacuação em massa da população, concluída em abril de 1996. Contudo, muitos retornaram, mas acabaram expulsos novamente em 1997, quando um segundo capítulo destruiu 80% da cidade e a derrubou da prateleira da história.

Segundo o observatório vulcânico de Montserrat (MVO), 19 pessoas morreram no dia catastrófico de 25 de junho de 1997 em uma cidade vizinha, Streatham. A atividade vulcânica continuou até fevereiro de 2010, com episódios de erupção, emissão de lava e explosões.

Atualmente, os dados da MVO apontam que o vulcão permanece há 16 anos em baixa atividade, com risco classificado como nível 1, sem ser considerado extinto. A antiga capital, porém, permanece com acesso restrito e soterrada pelas cinzas vulcânicas.

Montserrat é um território britânico ultramarino , ou seja, uma ilha sob posse do Reino Unido. Alguns países com relações próximas ao reino britânico, como a Austrália, ainda reconhecem a cidade fantasma como capital do território, apesar de abandonada.





Cronologia da catástrofe

Conforme a MVO, 18 de julho de 1995 marca o começo das explosões e frequentes episódios de atividades vulcânicas. O vulcão entrou em erupção pela primeira vez atingindo o Sul da ilha, região de onde moradores já foram retirados.

Divulgação/MVO Explosão vulcânica de 20 de outubro de 1997 foi a quarta dentre oito





Antes das erupções, uma série de 18 terremotos atingiu o sul da ilha entre 1992 e 1994. A destruição, porém, avançou. Entre 1996 e 1997, materiais expelidos pelo vulcão como fluxos piroclásticos desceram das encostas.

O evento se trata de misturas de gases, cinzas e rochas rápidas e com calor extremo. A massa vulcânica chegou à capital em agosto de 1997, quando destruiu grande parte da cidade e a soterrou sob cinzas, impedindo o retorno dos cidadãos.

O governo foi transferido para Brades, ao norte de Montserrat, uma região considerada mais segura. A localidade passou a funcionar como capital provisória, mas, na prática, continua sendo a sede do governo.

Porém, Plymouth ainda é classificada como capital oficial em algumas referências, ainda que abandonada. O governo estuda construir e oficializar uma nova sede em Little Bay.

O que restou da capital?

Plymouth ainda existe e não foi simplesmente construída noutro lugar. As ruínas exibem telhados e andares superiores que “resistiram” às erupções.

Objetos e pertences também foram deixados para trás às pressas, alguns ainda espalhados pela cidade fantasma, que guarda somente a memória da fuga pela vida diante do desastre.

Reprodução/Travel 24 TV Ruínas de Plymouth seguem aparentes, deixadas aos efeitos do tempo





Um dos locais que chama atenção é a igreja anglicana St. Anthony, que também é visível e resistiu parcialmente ao episódio.

Em geral, todo território está coberto por cinzas, rochas e lama vulcânica, em uma paisagem que aparenta estar congelada no tempo.