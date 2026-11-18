Conhecida como “Pompeia do Caribe”, Plymouth um dia foi capital da ilha caribenha Montserrat, mas permanece praticamente apagada da história sob 1,4 metros de cinzas do vulcão Soufrière Hills.
O primeiro episódio aconteceu em 1995, quando o vulcão provocou uma evacuação em massa da população, concluída em abril de 1996. Contudo, muitos retornaram, mas acabaram expulsos novamente em 1997, quando um segundo capítulo destruiu 80% da cidade e a derrubou da prateleira da história.
Segundo o observatório vulcânico de Montserrat (MVO), 19 pessoas morreram no dia catastrófico de 25 de junho de 1997 em uma cidade vizinha, Streatham. A atividade vulcânica continuou até fevereiro de 2010, com episódios de erupção, emissão de lava e explosões.
Atualmente, os dados da MVO apontam que o vulcão permanece há 16 anos em baixa atividade, com risco classificado como nível 1, sem ser considerado extinto. A antiga capital, porém, permanece com acesso restrito e soterrada pelas cinzas vulcânicas.
Montserrat é um território britânico ultramarino , ou seja, uma ilha sob posse do Reino Unido. Alguns países com relações próximas ao reino britânico, como a Austrália, ainda reconhecem a cidade fantasma como capital do território, apesar de abandonada.
Cronologia da catástrofe
Conforme a MVO, 18 de julho de 1995 marca o começo das explosões e frequentes episódios de atividades vulcânicas. O vulcão entrou em erupção pela primeira vez atingindo o Sul da ilha, região de onde moradores já foram retirados.
Antes das erupções, uma série de 18 terremotos atingiu o sul da ilha entre 1992 e 1994. A destruição, porém, avançou. Entre 1996 e 1997, materiais expelidos pelo vulcão como fluxos piroclásticos desceram das encostas.
O evento se trata de misturas de gases, cinzas e rochas rápidas e com calor extremo. A massa vulcânica chegou à capital em agosto de 1997, quando destruiu grande parte da cidade e a soterrou sob cinzas, impedindo o retorno dos cidadãos.
O governo foi transferido para Brades, ao norte de Montserrat, uma região considerada mais segura. A localidade passou a funcionar como capital provisória, mas, na prática, continua sendo a sede do governo.
Porém, Plymouth ainda é classificada como capital oficial em algumas referências, ainda que abandonada. O governo estuda construir e oficializar uma nova sede em Little Bay.
O que restou da capital?
Plymouth ainda existe e não foi simplesmente construída noutro lugar. As ruínas exibem telhados e andares superiores que “resistiram” às erupções.
Objetos e pertences também foram deixados para trás às pressas, alguns ainda espalhados pela cidade fantasma, que guarda somente a memória da fuga pela vida diante do desastre.
Um dos locais que chama atenção é a igreja anglicana St. Anthony, que também é visível e resistiu parcialmente ao episódio.
Em geral, todo território está coberto por cinzas, rochas e lama vulcânica, em uma paisagem que aparenta estar congelada no tempo.