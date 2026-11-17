Duncan McGlynn/National Museums Scotland Bota de bronze dourado teria pertencido a uma estátua do imperador romano Antonino Pio

Uma enorme estátua de bronze dourado do imperador romano Antonino Pio (86-161 d.C.) teria sido instalada no sul da Escócia na década de 140 d.C., para celebrar a conquista romana da região. A identificação foi possível graças a um pedaço de uma perna com bota, encontrado em 1820 em uma área alagada próxima a Milsington, na região de Hawick.

Novas pesquisas indicam que a peça fazia parte de uma escultura do imperador montado a cavalo, o que pode mudar o que se sabe sobre a presença de Roma no norte da atual Grã-Bretanha.

Durante mais de dois séculos, acreditava-se que a perna de bronze tivesse sido retirada de uma região mais ao sul, possivelmente da cidade romana de York, conhecida na época como Eboracum. No entanto, uma análise de outros pedaços de estátuas encontrados em antigas áreas de fronteira do Império Romano levou os pesquisadores a considerar que o monumento estava na própria Escócia.

O estudo mostrou que os romanos também instalavam estátuas de bronze de seus imperadores, inclusive montados a cavalo, em fortalezas próximas aos limites do território dominado pelo Império. Isso reforçou a possibilidade de que a escultura estivesse no sul da Escócia.

Outro detalhe importante está na maneira como a perna foi retirada da estátua. Os pesquisadores não encontraram marcas de cortes na parte superior do fragmento, que mantém o acabamento original. A falta de douramento ao redor do joelho também indica que essa parte ficava coberta por uma túnica ou capa.

Essas características sugerem que os próprios romanos desmontaram a escultura com cuidado quando começaram a deixar o sul da Escócia, entre as décadas de 160 e 180 d.C.

Imperador celebrava conquistas na Escócia

Depois de identificar que a estátua provavelmente havia sido instalada na região, os pesquisadores procuraram descobrir qual imperador ela representava. A principal hipótese é Antonino Pio, que governou Roma entre 138 e 161 d.C.

Segundo os especialistas, ele foi o imperador que mais destacou as conquistas militares na Escócia. A campanha na região foi a única conquista em território estrangeiro que ele comemorou com o título Imperator, uma honraria concedida a governantes romanos para reconhecer suas vitórias militares.

O monumento teria sido uma forma de celebrar a expansão do território romano durante seu governo.

Isso muda completamente nossa compreensão da segunda tentativa de Roma de conquistar a Escócia. Esse foi um acontecimento importante para o imperador, algo que valia a pena celebrar. Fraser Hunter, arqueólogo do Museu Nacional da Escócia.





Segundo Hunter, a descoberta permite conhecer um pouco dos grandes monumentos que existiram no sul da Escócia e mostra a importância que Antonino Pio atribuía às conquistas na região. O pesquisador ainda se pergunta "onde está o restante da estátua?"





Presença romana foi além do Muro de Adriano

O fragmento faz parte do acervo dos Museus Nacionais da Escócia e é apresentado na exposição Roman Scotland: Life on the Edge of Empire, inaugurada neste sábado (14), no Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo. A mostra ficará aberta ao público até 18 de abril de 2027.

A exposição pretende mostrar que a ocupação romana na Escócia foi maior do que muitas pessoas imaginam. O Muro de Adriano, construção apontada como o limite norte do domínio romano na Britânia, não foi o ponto mais distante alcançado pelo Império. Em três ocasiões, os romanos avançaram mais ao norte, chegando à região central da Escócia e a áreas do nordeste do território.

Uma dessas investidas aconteceu durante o governo de Antonino Pio, quando foi construído o Muro Antonino. A fortificação atravessava a parte mais estreita da Escócia, entre os rios Forth e Clyde. Outros fortes foram construídos próximos às costas leste e oeste para reforçar a presença militar romana.

Segundo Fraser Hunter, a exposição reúne pesquisas recentes, peças emprestadas de instituições de diferentes países europeus e descobertas arqueológicas da Escócia que ainda não haviam sido apresentadas ao público.