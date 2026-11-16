Reprodução/Cape Wildlife Center Projeto de conservação protege ninhos de tartarugas-diamante contra predadores

Uma tartaruga de duas cabeças foi encontrada em uma área de proteção ambiental de Wellfleet, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O filhote de tartaruga-diamante (Malaclemys terrapin) pesa somente 5,2 gramas e apresenta uma alteração rara no desenvolvimento, chamada bicefalia, que faz com que o animal tenha duas cabeças e um único corpo.

A tartaruga encontrada em 17 de setembro foi levada ao Cape Wildlife Center, onde recebe cuidados veterinários. Os profissionais acompanham sua alimentação, seu crescimento e seu comportamento para entender como as duas cabeças funcionam.

Segundo o Cape Wildlife Center, esta é a terceira tartaruga-diamante com duas cabeças encontrada na região nos últimos cinco anos.

Os veterinários acompanham o filhote para observar como as duas cabeças funcionam e se movimentam. Também verificam se ele consegue se alimentar normalmente e se apresenta dificuldades para realizar outras atividades.

Reprodução/Cape Wildlife Center Fêmea de tartaruga-diamante nada em águas rasas de uma área de pântano





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Como surgem duas cabeças?

A bicefalia é uma condição que pode ocorrer quando um embrião, durante a formação de gêmeos idênticos, não se divide completamente. Com isso, os animais nascem unidos, compartilham partes do corpo, mas apresentam duas cabeças.

Em entrevista ao Live Science, Zak Mertz, diretor-executivo dos New England Wildlife Centers explicou que as condições do ambiente durante o desenvolvimento dos ovos podem ter influência, como a temperatura, a umidade e as características do local onde os ovos são depositados. A exposição dos pais a certas condições ambientais também pode estar ligadas à ocorrência.

As tartarugas-diamante costumam voltar aos mesmos locais para colocar seus ovos e algumas populações têm pouca diversidade genética, o que pode contribuir para a bicafalia.

"É fascinante e uma área que certamente merece mais estudos", afirmou Mertz ao Live Science. Segundo ele, a equipe pretende aproveitar os cuidados com o animal para reunir informações que possam contribuir com pesquisas futuras.

Reprodução/Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary Tartaruga-diamante nasceu com duas cabeças em Massachusetts, nos Estados Unidos









Espécie enfrenta ameaças em Massachusetts

A tartaruga-diamante vive em áreas de água salobra, ambiente encontrado em regiões onde rios e lagos se encontram com o oceano, como as áreas costeiras dos Estados Unidos, ao longo do oceano Atlântico e do Golfo do México.

Em Massachusetts, a espécie é considerada ameaçada pela legislação estadual de proteção aos animais. Na região de Cape Cod, onde fica Wellfleet, as populações desses animais diminuíram ao longo dos anos. Entre as principais ameaças estão a destruição dos ambientes naturais, a construção de empreendimentos próximos aos locais onde vivem e os atropelamentos de fêmeas durante o período de reprodução.

Raposas, guaxinins e gambás também representam riscos, principalmente para os ovos e os filhotes. Esses animais são os principais predadores das tartarugas-diamante nas primeiras fases da vida.

Reprodução/Cape Wildlife Center Espécie tartaruga-diamante vive em regiões costeiras de água salobra





Durante os meses de junho e julho, as fêmeas deixam os pântanos e procuram áreas de areia acima do alcance da maré alta para colocar seus ovos. Depois de aproximadamente 70 dias, os filhotes saem dos ovos e seguem para áreas mais altas da vegetação.

Eles permanecem nesses locais por cerca de quatro anos. Depois desse período, começam a ocupar os pântanos, onde passam a viver na fase adulta.