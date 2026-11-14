Homem banana em Linton (EUA)
Reprodução: redes sociais Linda Bedwell
Homem banana em Linton (EUA)



Um homem vestido de banana virou atração em uma pequena cidade dos Estados Unidos, andando de bicicleta quase o tempo todo. A mídia local tem brincado até que se trata de um ''super-herói''.

Nas imagens de redes sociais ele aparece circulando por várias partes de Linton, no estado de Indiana, onde vivem pouco mais de 5 mil pessoas. , Entra no comércio e até em biblioteca.



Homem banana ainda é uma novidade na cidade 

Segundo reportagem da CBS, o rapaz de pernas finas e uma roupa de malha justa passou a ser visto há poucos meses. 

E o que pareceria ser algo fácil de desvendar - afinal, quem é ele e por que se veste assim - se mostrou um tanto complicado, pelo simples fato do rapaz praticamente não falar. 

Nem por isso deixou de conquistar a empatia de crianças e adultos. Há imagens dele conversando com as pessoas, de maneira aleatória, sem necessariamente conhecer.

Homem banana em Linton (EUA)
Foto: redes sociais Mary Zygai
Homem banana em Linton (EUA)


Vestido de banana faz ''muita gente sorrir''

O mistério de ninguém ter ouvido sua voz em público até então foi parcialmente interrompido.

Ele topou falar com uma equipe de reportagem, mas com uma condição: ter a voz distorcida ''para proteger sua identidade'', segundo a emissora.

"Minha mãe comprou uma fantasia de banana em um brechó; eu a vesti e saí de bicicleta, só por brincadeira. Percebi que isso fazia muita gente sorrir, e eu gosto de ver as pessoas sorrindo.", disse ela para a reportagem da CBS.

Ele sonhava em ser um super-herói, mas ''não esperava ser uma banana", disse.

Homenagem e camisas

O sucesso crescente rendeu autógrafos aos fãs. 

'O Homem-Banana para frequentemente para tirar fotos e até distribui autógrafos personalizados: cartões com o desenho de uma banana, assinados apenas com as letras "BM", registrou o site Linton News.

E o rosto do homem banana - nunca visto sem a fantasia no dia a dia da cidade - passou a estampar até camisas. 

Teve até  homenagem feita por uma equipe feminina de corrida de cross-country, que organizou uma prova como forma de tributo ao personagem em forma de fruta.

A brincadeira despretensiosa parece ter mexido com o orgulho e os ânimos das pessoas. A CBS afirma que ''o Homem-Banana uniu a cidade''.

"É, é uma sensação boa. Sinto orgulho. E vou continuar fazendo exatamente o que venho fazendo."


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