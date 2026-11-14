Um homem vestido de banana virou atração em uma pequena cidade dos Estados Unidos, andando de bicicleta quase o tempo todo. A mídia local tem brincado até que se trata de um ''super-herói''.
Nas imagens de redes sociais ele aparece circulando por várias partes de Linton, no estado de Indiana, onde vivem pouco mais de 5 mil pessoas. , Entra no comércio e até em biblioteca.
Homem banana ainda é uma novidade na cidade
Segundo reportagem da CBS, o rapaz de pernas finas e uma roupa de malha justa passou a ser visto há poucos meses.
E o que pareceria ser algo fácil de desvendar - afinal, quem é ele e por que se veste assim - se mostrou um tanto complicado, pelo simples fato do rapaz praticamente não falar.
Nem por isso deixou de conquistar a empatia de crianças e adultos. Há imagens dele conversando com as pessoas, de maneira aleatória, sem necessariamente conhecer.
Vestido de banana faz ''muita gente sorrir''
O mistério de ninguém ter ouvido sua voz em público até então foi parcialmente interrompido.
Ele topou falar com uma equipe de reportagem, mas com uma condição: ter a voz distorcida ''para proteger sua identidade'', segundo a emissora.
"Minha mãe comprou uma fantasia de banana em um brechó; eu a vesti e saí de bicicleta, só por brincadeira. Percebi que isso fazia muita gente sorrir, e eu gosto de ver as pessoas sorrindo.", disse ela para a reportagem da CBS.
Ele sonhava em ser um super-herói, mas ''não esperava ser uma banana", disse.
Homenagem e camisas
O sucesso crescente rendeu autógrafos aos fãs.
'O Homem-Banana para frequentemente para tirar fotos e até distribui autógrafos personalizados: cartões com o desenho de uma banana, assinados apenas com as letras "BM", registrou o site Linton News.
E o rosto do homem banana - nunca visto sem a fantasia no dia a dia da cidade - passou a estampar até camisas.
Teve até homenagem feita por uma equipe feminina de corrida de cross-country, que organizou uma prova como forma de tributo ao personagem em forma de fruta.
A brincadeira despretensiosa parece ter mexido com o orgulho e os ânimos das pessoas. A CBS afirma que ''o Homem-Banana uniu a cidade''.
"É, é uma sensação boa. Sinto orgulho. E vou continuar fazendo exatamente o que venho fazendo."