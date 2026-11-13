Reprodução/UE Naylamp Trabalho de conservação na região de Lambayeque

Mais de 1,2 mil pessoas foram enterradas como oferendas em grandes sacrifícios humanos no litoral norte do Peru há centenas de anos. A concentração dessas mortes em certos períodos chamou a atenção de arqueólogos, que identificaram uma possível relação entre os rituais e episódios de mudanças climáticas fortes pelo El Niño.

Os sacrifícios humanos eram feitos como oferendas às divindades. Acreditava-se que entregar vidas poderia ajudar a recuperar o equilíbrio da natureza, principalmente durante períodos de crises ambientais.

Para essas sociedades, os governantes tinham uma ligação especial com as forças da natureza. Eles afirmavam ser capazes de intermediar a relação entre os seres humanos e o mundo sobrenatural. Essa crença também ajudava a justificar o poder sobre a população.

Reprodução/Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque Pesquisa analisou ossadas no Vale de Lambayeque e em outras regiões próximas aos Andes





As práticas ganharam grandes proporções durante o período da cultura Sicán. Pesquisas arqueológicas anteriores encontraram vestígios de mais de 1,2 mil pessoas enterradas como oferendas em seis grandes construções religiosas da região, ao longo de aproximadamente 50 anos.

Em locais como Chotuna, Chornancap e Túcume, os arqueólogos encontraram conjuntos de restos mortais relacionados a rituais que aconteceram durante vários séculos.

Grandes episódios de sacrifícios humanos, pouco antes do colapso dos sistemas políticos Moche e Sicán, parecem ter sido tentativas de trazer as forças da natureza de volta ao equilíbrio, oferecendo suas vidas mais preciosas ao mundo sobrenatural. É nesse contexto que encontramos as evidências mais extensas de violência em Lambayeque. Haagen Klaus, pesquisador da Universidade George Mason.





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Como o El Niño pode ter influenciado os rituais?

A possível relação entre os sacrifícios e as mudanças climáticas está ligada aos efeitos do El Niño no litoral peruano. O fenômeno pode provocar chuvas muito fortes na região, causando enchentes.

O excesso de água pode destruir plantações e danificar os canais usados para transportar água até as áreas de cultivo. Como muitas comunidades dependiam da agricultura para conseguir alimentos, esses problemas poderiam colocar em risco o abastecimento.

Estudos anteriores já haviam identificado uma coincidência entre períodos de enchentes pelo El Niño e a realização de sacrifícios humanos em larga escala no Vale de Lambayeque e em outras regiões próximas aos Andes.





Mais sacrifícios, mas menos violência

Além de investigar os sacrifícios, os pesquisadores Thomas Snyder, da Universidade de Nova York, e Haagen Klaus, da Universidade George Mason, procuraram descobrir se as crises climáticas também provocavam mais agressões e acidentes entre os habitantes em um estudo publicado na segunda-feira (09), na revista científica Frontiers in Environmental Archaeology.

Os pesquisadores consideraram que períodos de seca e enchentes poderiam aumentar as disputas por alimentos e outros recursos. Outra possibilidade era que os problemas na agricultura obrigassem as pessoas a trabalhar mais, aumentando o risco de acidentes.

Entre os 1.633 indivíduos analisados em 30 sítios arqueológicos, 25 apresentavam ferimentos no crânio que poderiam estar relacionados a conflitos entre pessoas. Outros 77 tinham lesões no corpo associadas a acidentes.

Mesmo com esses registros, os pesquisadores não encontraram uma relação estatística entre a frequência de enchentes provocadas pelo El Niño, as chuvas nas regiões montanhosas e a quantidade de ferimentos identificados.

Uma possível explicação para a baixa ocorrência de lesões está na localização das comunidades, próximas ao oceano. O acesso aos recursos do mar e as possibilidades de comércio podem ter ajudado os habitantes a enfrentar períodos de dificuldades na agricultura.

Os autores ressaltam que a análise dos ossos não permite identificar todas as formas de violência. Agressões que não deixaram marcas no esqueleto, por exemplo, não podem ser reconhecidas por esse método.

Isso realmente destaca que a violência generalizada não é uma resposta inevitável às mudanças climáticas. Thomas Snyder, pesquisador da Universidade de Nova York.



