Reprodução Ruínas da prisão de Port Arthur, na Tasmânia

Uma prisão considerada inescapável, que funcionou de 1833 a 1877 na Tasmânia, na Austrália, foi abandonada, sofreu com dois incêndios e hoje está em ruínas. Conhecida como Port Arthur, abrigava britânicos e irlandeses na então chamada Terra de Van Diemen, nome que a ilha manteve até 1856.

Com a fama de ser a colônia penal mais rigorosa do país, o "Alcatraz australiano" foi construído pelos próprios presos em um local cercado por tubarões. A única saída era por terra, através de uma faixa estreita vigiada por soldados.

Mesmo assim, não faltaram tentativas de deixar aquela realidade. Martin Cash conseguiu fugir junto de outros dois presos durante o trabalho forçado em 1842. Mas, meses depois, foi recapturado a cerca de 97 quilômetros dali, após ter matado um homem.

Já George “Billy” Hunt investiu em um disfarce de canguru para fazer a travessia, o que não deu muito certo. Os guardas, com fome, tentaram caçá-lo e ele precisou tirar a fantasia para se render.

A prisão dentro da prisão

Dentro do complexo, as punições eram mais psicológicas do que físicas. Os detentos mais perigosos ficavam isolados até 23 horas por dia, em silêncio absoluto, sem nenhum tipo de contato.

Reprodução Janelas gradeadas de Port Arthur

Isso fez com que muitos enlouquecessem e fossem levados para um asilo, construído ao lado.

Fogo, abandono e esquecimento

Port Arthur, fechada em 1877, teve o terreno dividido em lotes, que foram leiloados a moradores e investidores. Eles começaram a demolir os prédios a partir da década de 1880, tanto para reaproveitar os materiais quanto para apagar o passado.

Anos mais tarde, incêndios em 1895 e 1897 acabaram com boa parte do que sobrou.

Reprodução Construídas por presos no século 19, as estruturas de Port Arthur foram parcialmente demolidas e consumidas por incêndios após o fechamento da prisão, em 1877.





Patrimônio da humanidade

Hoje, a prisão em ruínas atrai mais de 300 mil turistas por ano. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) a declarou patrimônio mundial em 2010.

Entre as principais recomendações estão os passeios noturnos à luz de lanternas e as histórias de fantasmas.



