Reprodução/Instituto Baleia Jubarte Botos-cinza foram contaminados com parasita conhecido por doença neurológica em animais terrestres

Um parasita conhecido por provocar problemas no sistema nervoso dos cavalos foi encontrado pela primeira vez em botos-cinza na costa do Brasil.

Os cientistas da Universidade de São Paulo (USP) analisaram 1.103 amostras de 159 animais de 21 espécies de cetáceos, grupo das baleias, dos golfinhos e dos botos encontrados mortos ou encalhados em praias brasileiras entre 2004 e 2022.

Foram encontrados parasitas em 14 dos animais. Dois botos-cinza tiveram confirmado Sarcocystis neurona, enquanto um deles também foi confirmado com Toxoplasma gondii, microrganismo responsável pela toxoplasmose.

Segundo Rodrigo Martins Soares, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, acompanhar a saúde de baleias, golfinhos e botos em seu ambiente natural é uma tarefa difícil. Por isso, os pesquisadores usaram amostras de animais encontrados nas praias para investigar a presença de doenças que também atingem espécies do continente.

Reprodução/ICMBio Botos-cinza são cetáceos e fazem parte do grupo de animais analisados pelo estudo da USP





Água pode transportar parasitas até o oceano

Os parasitas Toxoplasma gondii e Sarcocystis neurona apareceram principalmente nos animais que vivem perto da costa. Uma possível explicação para isso está no caminho percorrido pela água da chuva e dos rios. Ao atravessar áreas terrestres em direção ao oceano, ela pode carregar microrganismos e transportá-los até os mares. Assim, parasitas do continente podem chegar a regiões habitadas pelos botos.

O Sarcocystis neurona é encontrado nas Américas e conhecido principalmente por causar uma doença neurológica em cavalos chamada de mieloencefalite protozoária equina.

Na natureza, o saruê é o principal hospedeiro do parasita. O microrganismo circula entre animais silvestres, mas pode infectar outras espécies acidentalmente. Nos cavalos, a doença afeta o cérebro e a medula espinhal e provoca fraqueza, dificuldade para se movimentar e perda de massa muscular.

O parasita também já foi associado a problemas neurológicos graves em mamíferos marinhos na costa da América do Norte.

Novo parasita aparece em animais de alto-mar

Além dos dois microrganismos, os pesquisadores encontraram uma linhagem ainda não identificada do gênero Sarcocystis somente em animais que vivem em regiões mais afastadas da costa.

O microorganismo foi identificado em seis cetáceos, entre eles o cachalote-anão, a baleia-bicuda-de-cuvier, o golfinho-de-fraser, o golfinho-pintado-do-atlântico e o golfinho-clímene.

Os cientistas já haviam encontrado microrganismos geneticamente semelhantes em outros mamíferos marinhos, como cachalotes, belugas, baleias-minke e lobos-marinhos-de-peito-branco.

Como esses animais vivem em alto-mar, longe das principais fontes de poluição das cidades, os pesquisadores consideram que a chegada do parasita pode acontecer por outro caminho. Como o material genético do parasita é parecido com o de outros microrganismos que usam aves como hospedeiras, uma das hipóteses é que elas transportem o microrganismo pelas fezes.

Conhecemos essa linhagem apenas em nível molecular. É possível que seu ciclo de vida esteja todo em alto-mar, o que também dificulta para que se tenha uma amostragem suficiente para descrevê-la formalmente como uma nova espécie. Rodrigo Martins Soares, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.









Efeitos sobre os botos ainda são desconhecidos

O estudo ainda não permite dizer se os parasitas estão provocando doenças nos animais infectados. Também não é possível determinar quantos animais podem ser afetados ou quais seriam as consequências para eles.

Lara Borges Keid, professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP e coautora do artigo, explica que trabalhos anteriores já encontraram evidências de que esses microrganismos podem causar doenças em mamíferos marinhos.

Mas não se conhece a extensão desse dano em nível populacional, o quanto estaria contribuindo para reduzir a longevidade dos animais ou comprometendo a reprodução, por exemplo. É algo difícil de se aferir em espécies marinhas. Lara Borges Keid, professora da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP.



