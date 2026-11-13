Reprodução/Irene Atia/New Zealand Herald O objeto foi recolhido e levado a exames laboratoriais, cujos resultados foram divulgados na quinta-feira (12)

Uma mulher mordeu uma amêndoa coberta por chocolate que tirou de dentro do pacote que há pouco havia recebido. Quando percebeu que a guloseima estava muito dura, a cuspiu e se deparou com um pequeno objeto amarelado, em formato de dente, com manchas escuras e dois pontos vermelhos, como sangue seco. A situação se tornou uma denúncia formal à Segurança Alimentar local pela suspeita de ter comido um dente podre.

O caso aconteceu em outubro deste ano, em Auckland, na Nova Zelândia. Segundo o New Zealand Herald, Irene Atia chegou a conferir se perdeu um dente. Após o episódio, comunicou o caso às autoridades locais.

Irene comia um pacote da marca Atkins Endulge, que comprou pela internet no site de uma rede de supermercados da região. Assim que percebeu o suposto dente, contatou três autoridades: a fabricante Atkins, o supermercado e o órgão governamental responsável.

O objeto foi recolhido e levado a exames laboratoriais, cujos resultados foram divulgados na quinta-feira (12). Contudo, conforme a diretora-geral adjunta interina da Segurança Alimentar da Nova Zelândia, Jenny Bishop, a análise foi inconclusiva.

Embora a aparência e a composição química sugiram a possibilidade de um implante dentário ou material odontológico relacionado, isso não pode ser determinado de forma conclusiva Bishop, diretora-geral adjunta interina da Segurança Alimentar da Nova Zelândia, ao NZ Herald





A diretora acrescentou que “material odontológico” ainda pode incluir um dente. A empresa responsável pelo produto, The Simply Good Foods Company, apenas afirmou não ter comentários a adicionar.





Sem risco alimentar

Apesar dos exames não terem definido do que se trata o objeto, a Segurança Alimentar determinou que ele não representa riscos à segurança alimentar dos consumidores, e que o caso deve ter sido pontual.

O produto foi fabricado na Austrália e as autoridades do país também foram notificadas. A empresa descartou problemas no processo de fabricação. Ao NZ Herald, Irene disse que se sentia mal com toda a situação. Ela passou cerca de um mês preocupada sobre a possibilidade de doenças.

A empresa entrou em contato e se desculpou pelo ocorrido. Também alegou não ter identificado “acidentes odontológicos” envolvendo funcionários, ressaltando que não foi confirmado que realmente fosse um dente.