Divulgação/Governo autodeclarado de Sealand De um forte militar a uma torre de transmissões radiofônicas piratas, Roughs Tower foi palco para proclamação de independência de Sealand

Uma antiga fortaleza militar abandonada se tornou palco da provável última grande aventura digna de lendas da história. E é recente. Em 1967, o ex-militar britânico Roy Bates ocupou a estrutura abandonada após a Segunda Guerra Mundial e declarou independência, criando Sealand.

O começo de tudo isso era simples: transmissões de rádio. Bates queria transmitir música pop e rock, programações que as emissoras britânicas não atendiam plenamente e estavam em alta na época.

No Reino Unido, a BBC mantinha praticamente um monopólio das transmissões, mas exibia uma grade restrita, pouco atraente aos mais jovens. Bates enxergou a oportunidade comercial e foi atrás de algum local para iniciar uma rádio pirata.

E a alcunha pirata encaixa duas vezes nessa história. Isso porque a solução dos aventureiros que tentavam iniciar transmissões clandestinas era usar navios ou estruturas abandonadas no mar, para escapar das leis britânicas.

Conforme o estudo The Nomos of the Sea: Pirates, DJs, Hackers, and the Architecture of Contingent Labor, foi nesse cenário que Bates criou a própria emissora “Essex”, em 1965, com 24 horas de música a partir do forte abandonado Knock John.

Ele fracassou e acabou multado porque o forte ainda estava dentro do território britânico. Foi aí que decidiu “saquear” a Roughs Tower, usada na guerra, já que estava além dos limites das águas territoriais do país, ou seja, não estava subjugado às leis.

A partir dela, segundo o levantamento histórico do Ministério das Relações Exteriores britânico, “The Sealand Affair”, Bates proclamou independência ao Reino Unido e iniciou o principado de Sealand.





Fortes militares e rádios piratas

Por mais inusitado que pareça, Bates não foi o único a adotar a estratégia. A adaptação dos fortes militares como bases para rádios piratas perdurou ao longo dos anos 1960 até 1970.

Segundo o Historic England, órgão britânico voltado à preservação do patrimônio histórico, as fortalezas foram projetadas por Guy Maunsell entre 1941 e 1942 para proteção antiaérea no estuário de Tâmisa.

Água segue rolando

De acordo com informações divulgadas pelo governo britânico, Bates chegou a atribuir símbolos e instituições próprias ao território, como brasão, hino e moeda. Inclusive, a Roughs Tower segue sendo reivindicada pela família como um território independente.

Apesar de Sealand não ser reconhecida como Estado soberano pelo Reino Unido nem ter apoio internacional, o caso segue em um impasse.

Enquanto as leis foram atualizadas para incorporar uma distância maior e “tomar” o forte como parte do território, a família de Bates mantém uma espécie administração autodeclarada.

Segundo o site do próprio governo de Sealand, a torre segue ocupada 24 horas por dia, todos os dias, desde 1967, em regime de Monarquia, cujo trono agora é ocupado por Michael Bates, filho de Roy.

O menor país do mundo, fundado em 1967 no Mar do Norte. Nunca pediu permissão, e nunca partiu Governo autodeclarado de Sealand





A micronação se declara o menor país do mundo e mantém os símbolos oficiais. Inclusive, comercializa cidadanias digitais, que ajudam a financiar as atividades, como a promoção da identidade independente.

A administração alega que, quase sessenta anos depois, conta com e-cidadãos em 138 países e é seguida por 1,5 milhões de pessoas.