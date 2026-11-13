Uma antiga fortaleza militar abandonada se tornou palco da provável última grande aventura digna de lendas da história. E é recente. Em 1967, o ex-militar britânico Roy Bates ocupou a estrutura abandonada após a Segunda Guerra Mundial e declarou independência, criando Sealand.
O começo de tudo isso era simples: transmissões de rádio. Bates queria transmitir música pop e rock, programações que as emissoras britânicas não atendiam plenamente e estavam em alta na época.
No Reino Unido, a BBC mantinha praticamente um monopólio das transmissões, mas exibia uma grade restrita, pouco atraente aos mais jovens. Bates enxergou a oportunidade comercial e foi atrás de algum local para iniciar uma rádio pirata.
E a alcunha pirata encaixa duas vezes nessa história. Isso porque a solução dos aventureiros que tentavam iniciar transmissões clandestinas era usar navios ou estruturas abandonadas no mar, para escapar das leis britânicas.
Conforme o estudo The Nomos of the Sea: Pirates, DJs, Hackers, and the Architecture of Contingent Labor, foi nesse cenário que Bates criou a própria emissora “Essex”, em 1965, com 24 horas de música a partir do forte abandonado Knock John.
Ele fracassou e acabou multado porque o forte ainda estava dentro do território britânico. Foi aí que decidiu “saquear” a Roughs Tower, usada na guerra, já que estava além dos limites das águas territoriais do país, ou seja, não estava subjugado às leis.
A partir dela, segundo o levantamento histórico do Ministério das Relações Exteriores britânico, “The Sealand Affair”, Bates proclamou independência ao Reino Unido e iniciou o principado de Sealand.
Fortes militares e rádios piratas
Por mais inusitado que pareça, Bates não foi o único a adotar a estratégia. A adaptação dos fortes militares como bases para rádios piratas perdurou ao longo dos anos 1960 até 1970.
Segundo o Historic England, órgão britânico voltado à preservação do patrimônio histórico, as fortalezas foram projetadas por Guy Maunsell entre 1941 e 1942 para proteção antiaérea no estuário de Tâmisa.
Água segue rolando
De acordo com informações divulgadas pelo governo britânico, Bates chegou a atribuir símbolos e instituições próprias ao território, como brasão, hino e moeda. Inclusive, a Roughs Tower segue sendo reivindicada pela família como um território independente.
Apesar de Sealand não ser reconhecida como Estado soberano pelo Reino Unido nem ter apoio internacional, o caso segue em um impasse.
Enquanto as leis foram atualizadas para incorporar uma distância maior e “tomar” o forte como parte do território, a família de Bates mantém uma espécie administração autodeclarada.
Segundo o site do próprio governo de Sealand, a torre segue ocupada 24 horas por dia, todos os dias, desde 1967, em regime de Monarquia, cujo trono agora é ocupado por Michael Bates, filho de Roy.
O menor país do mundo, fundado em 1967 no Mar do Norte. Nunca pediu permissão, e nunca partiu Governo autodeclarado de Sealand
A micronação se declara o menor país do mundo e mantém os símbolos oficiais. Inclusive, comercializa cidadanias digitais, que ajudam a financiar as atividades, como a promoção da identidade independente.
A administração alega que, quase sessenta anos depois, conta com e-cidadãos em 138 países e é seguida por 1,5 milhões de pessoas.