Reprodução Construção era consideravelmente avançada para a época

Conhecida como Old Red Iron (Ferro Velho Vermelho), uma ponte ferroviária que já foi a maior construção da Irlanda e integrava parte central do transporte de correspondências e mercadorias do país perdeu importância ao longo dos seus 367 metros de extensão. Contudo, os remanescentes permanecem atravessados sobre o rio Suir e contam parte da história das mudanças na infraestrutura do país, enquanto servem de atração turística.

Reprodução Seção central foi removida em 2003

A construção era consideravelmente avançada para a época. Em meados do século XX, a estrutura decontava com umapara permitir a passagem de embarcações no rio.

Essa parte justamente foi retirada de vez da ponte, tornando-a inutilizável, mas permanece às margens do rio e hoje é uma pequena atração turística. Outra estrutura conhecida como “ponte nova” tomou a vez da função da Old Red Iron.

Reprodução Nova ponte é menor e rodoviária

Ela é ligeiramente menor, com, e é voltada ao transporte rodoviário. A River Suir Bridge foi inaugurada em 2009, cerca de 15 anos depois da desativação total da primogênita.

As construções ficam em Waterford, cidade que era um ponto de passagem entre antigas linhas férreas que conectavam Londres, na Inglaterra, ao Porto de Rosslare, na Irlanda.

Os vãos chamam atenção por serem uma estrutura característica daquela ponte e por demonstrarem maior complexidade da longa estrutura, de 367 metros, que também contava com as peças adicionais ao longo de todo percurso.

Atualmente, a ponte mais longa da Irlanda é a Rose Fitzgerald Kennedy Bridge, que conta com, cerca de 2,2 vezes o tamanho da Old Red Iron.





O que mudou?

O abandono da Old Red Iron faz parte de um processo gradual de desativações na linha ferroviária do país. As operações começaram a sofrer desligamentos a partir da década de 1970, onde apesar de alguns funcionamentos, já davam vez a outras formas de transporte.

A ponte de nove vãos chegou a ser interrompida pela primeira vez em 1967, mas teve atividade retomada três anos depois até ser oficialmente abandonada em 1995. Em 2003, a seção central foi removida de vez para dar lugar aos barcos.

O percurso, contudo, não foi totalmente inutilizado. O local agora se chama Waterford Greenway e é uma rota para ciclistas e pedestres dentro de um trajeto internacional chamado EuroVelo 1.

Cerca de 300 mil visitantes passam no lugar anualmente. Outras duas ferroviárias da região ainda operam nos dias atuais, uma delas até Dublin, capital irlandesa. Algumas antigas seguem preservadas, mas desligadas desde 2010.