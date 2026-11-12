Reprodução/USGS Peixe apresenta xantocromismo, condição genética que muda a coloração da espécie

Um peixe de cor amarelo-alaranjada foi capturado por biólogos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS) durante uma operação de monitoramento feita em outubro, no porto de Oswego, em Nova York. O animal é um lota-do-rio (Lota lota) com uma alteração genética rara que modifica a cor de seu corpo.

A coloração incomum do lota-do-rio está relacionada a uma condição chamada xantocromismo. Trata-se de uma alteração genética que afeta a distribuição dos pigmentos responsáveis pela cor do corpo, fazendo com que o animal apresente tons amarelados ou alaranjados.

Essa característica é pouco comum entre os peixes encontrados na natureza. Segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, o xantocromismo é mais raro do que o albinismo e o melanismo, outras condições que provocam mudanças na aparência dos animais.

Um estudo publicado na revista científica Journal of Fish Biology explica que os peixes possuem células especiais responsáveis pela produção e distribuição dos pigmentos que dão cor ao corpo. No caso do xantocromismo, a alteração está relacionada à ausência de melanóforos, responsáveis pela produção de pigmentos escuros. Sem essas células, a coloração do animal pode ficar predominantemente dourada ou amarelo-alaranjada.

Reprodução/USGS Lota-do-rio foi capturado em lago de Nova York, nos Estados Unidos





Espécie vive em águas profundas e frias

Além da mutação genética, a própria presença do peixe chamou a atenção dos especialistas por que o lota-do-rio costuma viver em águas mais profundas e frias do que as encontradas no porto de Oswego. A população da espécie na região também é pequena, o que torna o registro ainda mais incomum.

Segundo o órgão de conservação, essa foi a primeira vez que um exemplar da espécie foi registrado durante uma pesquisa de monitoramento de peixes no porto. Apesar disso, pescadores já haviam relatado capturas na região.

Reprodução/USGS Peixe foi capturado por biólogos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS)





O lota-do-rio é um peixe de água doce da mesma família do bacalhau. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), é a única espécie dessa família que vive exclusivamente em água doce.

O animal consegue habitar diferentes profundidades, desde pequenos riachos até áreas que chegam a pelo menos 300 metros de profundidade no Lago Superior, um dos Grandes Lagos da América do Norte.





Peixe passará por avaliação veterinária

Durante a análise do exemplar, os biólogos perceberam que o peixe estava muito magro e debilitado. Diante da condição do animal e das dúvidas sobre os fatores que contribuem para a pequena população de lota-do-rio na região, os especialistas decidiram encaminhá-lo à Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Cornell.

A avaliação poderá ajudar a identificar possíveis problemas de saúde e fornecer informações sobre as condições dos peixes que vivem na região dos Grandes Lagos. Segundo o órgão de conservação, o exemplar também pode contribuir para orientar futuras medidas de proteção da espécie.