Peixe apresenta xantocromismo, condição genética que muda a coloração da espécie
Reprodução/USGS
Peixe apresenta xantocromismo, condição genética que muda a coloração da espécie

Um peixe de cor amarelo-alaranjada  foi capturado por biólogos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS) durante uma operação de monitoramento feita em outubro, no porto de Oswego, em Nova York. O animal é um lota-do-rio (Lota lota) com uma alteração genética rara que modifica a cor de seu corpo. 

A coloração incomum do lota-do-rio está relacionada a uma condição chamada xantocromismo. Trata-se de uma alteração genética que afeta a distribuição dos pigmentos responsáveis pela cor do corpo, fazendo com que o animal apresente tons amarelados ou alaranjados.

Essa característica é pouco comum entre os peixes encontrados na natureza. Segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, o xantocromismo é mais raro do que o albinismo e o melanismo, outras condições que provocam mudanças na aparência dos animais.

Um estudo publicado na revista científica Journal of Fish Biology explica que os peixes possuem células especiais responsáveis pela produção e distribuição dos pigmentos que dão cor ao corpo. No caso do xantocromismo, a alteração está relacionada à ausência de melanóforos, responsáveis pela produção de pigmentos escuros. Sem essas células, a coloração do animal pode ficar predominantemente dourada ou amarelo-alaranjada.

Lota-do-rio foi capturado em lago de Nova York, nos Estados Unidos
Reprodução/USGS
Lota-do-rio foi capturado em lago de Nova York, nos Estados Unidos


Espécie vive em águas profundas e frias

Além da mutação genética, a própria presença do peixe chamou a atenção dos especialistas por que o lota-do-rio costuma viver em águas mais profundas e frias do que as encontradas no porto de Oswego. A  população da espécie na região também é pequena, o que torna o registro ainda mais incomum.

Segundo o órgão de conservação, essa foi a primeira vez que um exemplar da espécie foi registrado durante uma pesquisa de monitoramento de peixes no porto. Apesar disso, pescadores já haviam relatado capturas na região.

Peixe foi capturado por biólogos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS)
Reprodução/USGS
Peixe foi capturado por biólogos do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS)


O lota-do-rio é um peixe de água doce da  mesma família do bacalhau. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), é a única espécie dessa família que vive exclusivamente em água doce.

O animal consegue habitar diferentes profundidades, desde pequenos riachos até áreas que chegam a pelo menos 300 metros de profundidade no Lago Superior, um dos Grandes Lagos da América do Norte.


Peixe passará por avaliação veterinária

Durante a análise do exemplar, os biólogos perceberam que o peixe estava muito magro e debilitado. Diante da condição do animal e das dúvidas sobre os fatores que contribuem para a pequena população de lota-do-rio na região, os especialistas decidiram encaminhá-lo à Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Cornell.

A avaliação poderá ajudar a identificar possíveis problemas de saúde e fornecer informações sobre as  condições dos peixes que vivem na região dos Grandes Lagos. Segundo o órgão de conservação, o exemplar também pode contribuir para orientar futuras medidas de proteção da espécie.

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