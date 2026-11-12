Reprodução/Pessoa-Cruz et al. (2026) Cupins, formigas e besouros são os principais alimentos da cobra-de-duas-cabeças

Pedaços de microplástico foram encontrados no estômago de cobras-de-duas-cabeças (Amphisbaena brasiliana), réptil que passa a maior parte da vida debaixo da terra, analisados em Santarém, no Pará.

A descoberta foi feita por pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em um estudo publicado na revista científica Brazilian Journal of Biology.

As fibras de microplástico apareceram em quatro dos 108 das cobras analisadas. Em três deles, os pesquisadores encontraram o material misturado a restos de alimentos, enquanto no quarto, foram achadas apenas fibras.

A descoberta não permite dizer que a espécie esteja contaminada ou que as fibras encontradas tenham provocado algum dano à saúde dos répteis. Os pesquisadores consideram que é necessário fazer outros estudos para entender melhor a presença desse material na dieta.

Cupins são o principal alimento da espécie

A descoberta aconteceu por acaso, o principal objetivo dos cientistas era descobrir quais animais fazem parte da dieta da espécie. O levantamento revelou que os cupins são a principal fonte de comida da cobra-de-duas-cabeças. Formigas e besouros também estão presentes, mas em proporções menores . Até então, a dieta dessa espécie não havia sido descrita cientificamente.

Em 57 dos animais, foram encontrados restos de presas no estômago. Como os alimentos já haviam passado pelo processo de digestão, os cientistas identificaram os animais consumidos por meio de partes que ainda podiam ser reconhecidas, como asas e mandíbulas.

Os cupins apareceram com maior frequência e representaram a principal parte da alimentação das cobras. As formigas também foram encontradas em vários animais.

Para a bióloga Luana Cruz, doutoranda em Ciências Ambientais da Ufopa e autora principal da pesquisa, essa característica pode estar ligada à facilidade de encontrar grande quantidade de alimento em grandes colônias de insetos.

Uma vantagem provável é explorar de forma eficiente recursos abundantes e concentrados. Sobre vulnerabilidade, nosso estudo não avaliou como a espécie responde a alterações ambientais, então não posso afirmar que a especialização a torne mais vulnerável. Luana Cruz, bióloga e autora principal da pesquisa.





Ossos de animais também aparecem na dieta

Fragmentos de ossos de animais vertebrados foram encontrados no estômago de duas fêmeas jovens. Até então, esse tipo de alimento não havia sido registrado na dieta da espécie.

Os besouros ainda tiveram maior participação na alimentação das cobras jovens durante a estação seca, já os adultos continuaram preferindo cupins como principal presa. Também não foi encontrada grande diferença na alimentação de machos e fêmeas nem entre os períodos de chuva e seca.

Com os resultados os cientistas concluiram que a cobra-de-duas-cabeças tem uma dieta especializada, concentrada em poucos tipos de animais.





Apenas nove das 82 espécies brasileiras foram estudadas

Além de contribuir para o conhecimento sobre a alimentação da cobra-de-duas-cabeças, o levantamento ajuda a preencher uma lacuna científica sobre as anfisbênias, grupo de répteis do qual fazem parte as chamadas Amphisbaena brasiliana.

O Brasil tem 82 espécies conhecidas desse grupo de cobras, mas, antes da pesquisa, apenas nove tinham informações descritas sobre seus hábitos alimentares.

Agora, a equipe pretende ampliar as investigações, analisando exemplares de outras regiões e desenvolvendo estudos específicos sobre a presença de microplásticos. Os pesquisadores também querem acompanhar a alimentação da espécie durante todos os meses do ano para entender melhor a influência das chuvas e do período de reprodução.

A intenção é descobrir se as mudanças ambientais e as necessidades dos animais ao longo do ciclo reprodutivo interferem na busca por alimento.

Precisamos de amostras ao longo de todos os meses do ano, associando os dados de dieta ao ciclo reprodutivo, para entender se fatores como a chuva influenciam a demanda de energia e o comportamento alimentar. Luana Cruz, bióloga e autora principal da pesquisa.



