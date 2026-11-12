Reprodução/Polícia de Dendermonde/Facebook Fortuna pode ter três destinos diferentes a depender das investigações

Um jovem de 18 anos decidiu trabalhar durante as férias de verão em uma construção e pode ter ficado milionário. O caso aconteceu na Bélgica, em Dendermonde, durante obras de reforma de uma antiga cervejearia.

encontroue milhares de moedas escondidas abaixo da propriedade no dia 11 de agosto deste ano. O estabelecimento chamado “Brouwershuis” fica na província de Flandres Oriental, que agora tenta descobrir a origem e o que fazer com o tesouro.

Segundo o jornal Het Nieuwsblad, cada barra pesa aproximadamente 1 quilograma, e os trabalhadores estavam juntos no momento da descoberta.

Durante escavações no terreno, o material foi encontrado em uma espécie de sala secreta, atrás de uma parede fechada que ficava no subsolo do imóvel. O caso foi reportado à polícia local, que conduz investigações e está na posse dos bens.

A propriedade é considerada histórica na província e atualmente pertence a uma organização de assistência social.





De onde saiu o dinheiro?

Ainda conforme as informações, a propriedade foi construída ao fim do século XIX a mando de um dos integrantes de uma família rica de cervejeiros da região. A produão começou em 1899 e seguiu até 1970, quando o imóvel foi vendido à CAW Oost-Vlaanderen, entidade social.

A obra estava em andamento justamente para a organização, que pretendia reformar o edifício para abrigar escritórios e moradias. Uma das hipóteses é de que o dinheiro fosse da família de cervejeiros, mas não há provas de quem ou quando o tesouro foi depositado na sala secreta.

Com isso, um impasse sobre a quem pertence o tesouro se iniciou. O Ministério Público de Flandres Oriental tenta apurar se o ouro foi roubado, tem origem criminosa ou era da família.

A depender dos indícios encontrados pela investigação, a fortuna pode ter três destinos:

Descendentes da família poderão reivindicar o dinheiro caso seja comprovada a posse por parte dos descendentes;

A própria organização CAW mantém a fortuna, já que estava dentro da propriedade que é de posse da entidade social;

Os trabalhadores que encontraram o ouro ficam com ao menos parte da fortuna, conforme legislação belga sobre tesouros descobertos.

O prazo para definição do caso é de cinco anos. Caso ninguém comprove o direito à reivindicação da fortuna, ela automaticamente será repartida entre os trabalhadores e a organização dona do imóvel.