Reprodução/Facebook/ASI Instituto de pesquisa instala câmeras com iscas para atrair as espécies estudadas

Um tubarão-tigre-da-areia foi visto tentando morder por algumas vezes uma câmera subaquática instalada pelo Atlantic Shark Institute (ASI) na Ilha de Rhode e protagonizou uma cena inusitada.

O animal provavelmente imaginou ser algum alimento e investiu algumas dentadas até se dar conta de que não havia nada para comer ali.

Assista abaixo:







A Ilha de Rhode fica localizada ao Nordeste do Oceano Atlântico Norte, próximo aos Estados Unidos, onde o instituto conduz pesquisas relacionadas ao comportamento e preservação de tubarões.

A câmera é uma tecnologia especial voltada justamente para flagrar as espécies. O equipamento é instalado no fundo do oceano e, apesar das mordidas frustradas terem sido contra braços metálicos, a instalação possui sim iscas com alimentos para atrair os animais.

Segundo a ASI, a tentativa do tubarão de “experimentar” a câmera foi provavelmente a última gravação da temporada de 2026, que está acabando com a chegada do inverno.





Primeira gravação ocorreu há um ano

A primeira gravação bem sucedida com uso do equipamento chamado BRUV aconteceu há cerca de um ano, quando um tubarão-branco também tentou se alimentar do equipamento.





Segundo o ASI, o tubarão era jovem, o que é difícil de encontrar e mais ainda de registrar em gravações.

Ao CBS News, os pesquisadores classificaram o registro como “uma agulha no palheiro” e disseram que sequer esperavam que algum registro de um exemplar jovem fosse acontecer algum dia, cuja população é muito pequena.