Reprodução/redes sociais Crocodilo de cerca de 5 metros apareceu na área de surf Lance's Right, na Indonesia

Um crocodilo-de-água-salgada de aproximadamente 5 metros de comprimento foi morto após aparecer em uma área de surfe frequentada por turistas nas Ilhas Mentawai, na Indonésia. O animal apareceu próximo à praia de Lance’s Right, um dos pontos de surfe mais conhecidos do arquipélago, em 15 de outubro, e levou à retirada de surfistas do mar. O caso mobilizou autoridades locais, militares e policiais. As informações são da revista SURFER.





O primeiro alerta foi dado por funcionários de uma embarcação de turismo pouco depois de o barco KM Asia ancorar na região. Inicialmente, um dos integrantes da equipe pensou que estivesse vendo apenas um pedaço de madeira flutuando na água. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um crocodilo gigante.

Em entrevista à SURFER, Dave Crouch, responsável pela Asia Surf Charters Sumatra, contou que a equipe estimou que o réptil tivesse entre 4 e 5 metros de comprimento. Assim que perceberam o perigo, os funcionários avisaram os surfistas e usaram uma lancha para retirar os turistas que estavam no mar.

Entre eles estava uma surfista australiana que remava em direção ao local onde o crocodilo havia sido avistado, sem perceber o risco.

Ela estava a cerca de 20 metros da costa, remando diretamente em direção ao crocodilo. Felizmente, foi rapidamente resgatada, pois o animal estava se aproximando lentamente dela. Dave Crouch.





Segundo Crouch, todos os surfistas foram retirados da água em segurança.

Reprodução/redes sociais O último registro conhecido de um crocodilo naquela região havia acontecido no início da década de 1980





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Operação para matar o animal

Após o avistamento, moradores procuraram as autoridades da região de Tuapejat. Militares foram enviados ao local armados para matar o animal.

Em entrevista ao portal indonésio Covesia, em 17 de outubro, o secretário de Turismo, Juventude e Esportes do governo das Ilhas Mentawai, Aban Barnabas Sikaraja, confirmou o episódio. Segundo ele, o crocodilo havia sido visto na manhã de quinta-feira (15), próximo às ondas de Lance’s Right, conhecidas por atrair praticantes de surfe.

A operação envolveu representantes da prefeitura, do Exército e da polícia. Aban confirmou que o crocodilo havia sido capturado e que a região estava livre do animal.

Reprodução/redes sociais Autoridades foram chamadas para abater o animal devido ao risco aos turistas e moradores





Mike Koning, australiano que mora há cerca de dez anos em frente à área de surfe de HT’s, afirmou que ficou triste com a morte do réptil. Apesar disso, avaliou que as autoridades precisavam considerar o risco de um novo encontro entre o animal e as pessoas que frequentam a praia.

Qualquer pessoa que entenda o comportamento dos crocodilos sabe que, depois de observar a movimentação de pessoas e cães na praia, era praticamente certo que ele voltaria e prepararia uma emboscada nas proximidades para conseguir uma refeição fácil. Mike Koning.





Koning também explicou que seria difícil capturar o animal em mar aberto sem equipamentos específicos. O crocodilo acabou sendo encontrado na praia dois dias depois da operação.





Animal observava turistas e cães na praia

Embora o aparecimento do animal tenha surpreendido turistas e moradores, outros crocodilos já haviam sido vistos nas Ilhas Mentawai nos últimos anos. Os registros aconteceram principalmente perto de Silabu e Macaronis. Também houve um caso recente nas vizinhas Ilhas Telo, onde um cachorro foi levado por um animal da mesma espécie.

Em entrevista à SURFER, Koning contou que acompanhou o comportamento do crocodilo enquanto ele estava na região. Segundo o morador, o réptil mergulhava e voltava à superfície repetidamente, aparentemente observando as pessoas e os cães que estavam na praia.

O animal chegou a ficar submerso em águas com menos de dois metros de profundidade, próximo à faixa de areia e aos recifes. Por causa da coloração escura e de boa parte do corpo ficar debaixo d’água, poderia ser confundido com uma pedra ou um tronco.

Koning também afirmou que o último registro conhecido de um crocodilo naquela região havia acontecido no início da década de 1980.

O iG procurou a prefeitura local para confirmar a ação de abate do animal, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.