Reprodução/Instagram/kevin_cremers27 Bagre-europeu pode medir até 3 metros e pesar 150 quilogramas

Oliver Schäfer já sabia que iria enfrentar “gigantes” aquáticos quando saiu de casa com equipamentos de pesca especiais para peixes de porte grande. A decisão antecipada só não sabia que ele repetiria o feito de um recorde mundial. O pescador esportivo alemão acompanhado de sua dupla, Kevin Cremers, holandês, capturou um bagre-europeu de 2,92 metros em Rybnik, na Polônia.

A dupla participava de um torneio em reservatório da competição, onde enfrentaram por mais de 30 minutos uma disputa com o peixe colossal. Ao euro news, contaram que só tiveram ideia do que haviam fisgado quando o bagre submergiu parcialmente.

O peixe foi levado à margem sobre uma lona, para proteger a camada mucosa que protege a pele, e então medido pelos juízes do evento antes de ser devolvido à água.





Apesar da captura, a dupla não foi campeã da competição, em que conquistou a segunda colocação. O torneio aconteceu entre os dias 10 e 11 de outubro, com 70 equipes e cerca de 150 pescadores.





Peixe pode ser o mesmo de 2025

O feito repercutiu na imprensa e, conforme a euro news, relatos locais apontam que possa ser o mesmo animal capturado no torneio do ano anterior, quando uma dupla polonesa capturou um bagre de exatamente 292 centímetros.

Conforme entidades da Polônia, o peixe de 2025 detém o recorde mundial de comprimento da espécie. Visualmente, o peixe aparentou estar mais robusto, contudo. Não há qualquer confirmação de que seja o mesmo indivíduo, apesar do tamanho, local e espécie idênticos.

O tamanho impressionante, contudo, não é homologado como recorde pela Associação internacional de Pesca Esportiva ( IGFA). Isso porque a entidade mantém somente categorias de peso para bagres.

Ainda assim, a cidade polonesa que sedia o evento é considerada especial entre pescadores esportivos devido ao tamanho impressionante dos peixes locais.

Maior peixe de água doce de toda Europa

Segundo a Agência Federal Alemã para Conservação da Natureza (BfN, em alemão), o bagre-europeu é o maior peixe de água doce originário do continente, com possibilidade de atingir 2 metros e 150 quilogramas.

Conforme outros animais do gênero da espécie, o peixe possui pele sem escamas, barbilhões e preda outros peixes, apesar de que consegue se alimentar até mesmo de pequenas aves e mamíferos.

O peixe prefere águas mais quentes e tem se dispersado por mais regiões da Europa recentemente, mudança associada às mudanças climáticas.