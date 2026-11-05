Divulgação/Ancient Rome Live Rocha esculpida retirada da antiga cidade de Aquinum

Uma cidade romana construída há 2000 anos ainda esconde vestígios da Antiga Roma abaixo do solo. Aquinum, na região central da Itália, foi palco para novas descobertas de arqueólogos durante escavações que já duram 18 anos e investigam como funcionava a infraestrutura urbana da época.

Entre 2020 e 2023, mais de 240 metros de túneis e galerias foram documentados, conectados a um grande coletor de esgoto conforme etapa recente da pesquisa, já em 2026. As investigações são da Universidade de Salento e da associação italiana Roma Sotterranea.

Segundo as informações divulgadas pelas instituições, o trabalho busca entender não só a infraestrutura , mas como as ligações aquáticas eram feitas aos prédios e demais construções da cidade, bem como o escoamento da água e resíduos.

As dimensões das construções eram consideráveis, com túneis de 1,37 metro de largura e 2,13 metros de altura. A etapa mais recente da pesquisa se concentra, desde 2024, em um teatro cuja capacidade seria de até 5.000 pessoas.

No subsolo, fica a principal conexão de todo sistema. Entre as ruas Cardo Maximus e Decumanis Maximus, há o principal coletor de esgoto antigo, de onde partiram as escavações.





Cidade inteira sob investigação

Os 240 metros de condutos no subsolo ainda são apenas uma fração do total a ser explorado pelas escavações da pesquisa. A cidade antiga de Aquinum ficava próxima da atual Aquino, com área urbana de cerca de 250 acres (cerca de 1km²), dos quais somente 20 acres já passaram por escavações.

Os resultados preliminares da escavação foram publicados no artigo “Investigations into the Forma Urbis of the Roman city of Aquinum (Lazio, Italy): integrating non-invasive prospection methods and excavations” em 2025.

Conforme o estudo, a infraestrutura da água era parte importante da civilização para os romanos, que organizavam sistemas de banhos públicos, fontes e redes de drenagem.

Um dos principais achados é justamente a dimensão dos túneis, cujos 2 metros de altura indicam que a estrutura foi construída pensando em trabalhos de inspeções e manutenção, capaz de comportar o acesso de “técnicos”.

Tesouros, religião e símbolos

Para além do foco da pesquisa na infraestrutura, a pesquisa também encontrou 120 moedas, inscrições e cerâmica antiga, além de outras descobertas raras.

Por exemplo, um altar de mármore dedicado ao Gênio de Augusto, imperador associado à formas de culto religioso perpetuadas ainda hoje pelo Cristianismo, além de inscrições de um boi, porco e carneiro, animais que faziam parte de um ritual de sacrifício romano.