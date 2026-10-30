Reprodução/east2west Cirurgia para remoção foi realizada somente quatro meses depois

Um homem de 42 anos descobriu que uma semente havia germinado dentro do olho depois de passar cerca de quatro meses com dores de cabeça, inflamação e problemas de visão.

A condição incomum afetou, morador da Sibéria, Rússia. À 5-tv.ru, Maxim contou que o problema começou em junho de 2026, após uma visita a um amigo que morava noutro distrito.

Em uma ida a uma pescaria , durante uma trilha, Maxim foi atingido por um galho no olho esquerdo. Ele conta que pensou ser apenas um arranhão, que lavou o olho e chegou a remover um pedaço de casca de semente, mas achou que estava tudo resolvido.

Contudo, a semente permaneceu alojada entre o olho e a pálpebra de Maxim e começou a germinar. Durante os primeiros dias, os “sintomas” foram dor de cabeça, inchaço, vermelhidão, desconforto e lacrimejamento.

Eu acordava toda manhã com dores de cabeça terríveis Maxim Sleptov, ao portal russo Yakutia

O homem cogitou que não fosse problema maior do que o arranhão que sofreu no olho. Nos dias seguintes, o quadro evoluiu.





Conforme o Yakutia, o homem disse que sentiu a presença de algo estranho no olho, junto de uma pressão, e que as inflamações sumiam e reapareciam periodicamente.

Um mês depois do incidente, a visão começou a piorar, e a dor também chegou ao outro olho.





Hospital a quilômetros de distância

Maxim trabalha como soldador e encanador, ambas atividades exigem boa visão. Ainda, o hospital oftalmológico mais próximo ficava a centenas de quilômetros de distância. Isso porque Maxim vive em um dos locais mais remotos do mundo.

Somente quando a dor se tornou insuportável o homem decidiu viajar para uma consulta, cerca de quatro meses depois do acidente.

Os especialistas do Hospital Oftalmológico de Yakútia identificaram que uma pequena semente germinou no olho do soldador. Uma raiz de 3 milímetros se desenvolveu na conjuntiva do olho, uma membrana fina e transparente que reveste a parte branca dos olhos.

Uma cirurgia para remoção do corpo estranho foi realizada somente esta semana, no último domingo (25). A operação simples, de cinco minutos, aliviou imediatamente os sintomas fortes e repentinos do homem.

Eles retiraram uma semente que já havia começado a criar raízes. Fiquei tão aliviado que nada mais importava Maxim Sleptov, ao The Sun







