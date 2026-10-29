Reprodução/redes sociais Peixe foi fisgado em um lago na Hungria, o Euro Aqua Lake, lugar que já é conhecido pelos esportistas devido ao tamanho das carpas

Uma carpa de 52 quilos capturada pelo britânico Ash Hegarthy nesta quarta (28) superou o recorde mundial registrado pela IGFA (Internacional Game Fish Association) possivelmente estabelecendo novo marco para a espécie.

Conforme publicações nas redes sociais do pescador esportivo, o peixe foi fisgado em um lago na Hungria, o, lugar que já é conhecido pelos esportistas devido ao tamanho das carpas locais.

A captura foi publicada em vídeo de comemoração e outros comunicados sobre a pesagem. Segundo o site húngaro Pecaverzum, Ash descreveu o momento como extraordinário e disse que há uma história maior por trás da conquista, assim como escreveu em seu perfil pessoal.

Os detalhes não foram divulgados até o momento. Veja abaixo:









Marca anterior era do mesmo lago

A carpa de 52 quilos superou a marca anterior registrada na IGFA em cerca de 8 quilogramas. Em outro recorde não oficializado, uma carpa de 51,2 quilos foi capturada exatamente no mesmo lago.

O local é privado e é conhecido como um “oásis de carpas enormes”, atraindo esportistas interessados em superar recordes pessoais e, quiçá, mundial.

Quanto aos recordes, existem uma série de espécies diferentes de carpas. Da carpa-espelho à carpa-comum, os marcos podem ser registrados em diferentes instituições e categorias. O feito de Ash ainda não está homologado em nenhum órgão além do próprio Euro Aqua Lake, apesar da pesagem ter sido divulgada.

Alguns internautas criticaram a divulgação do feito como “recorde mundial”, alegando que o empreendimento alimenta os peixes para que atinjam dimensões acima do comum.