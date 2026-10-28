Divulgação/Nobukazu Seama/Universidade de Kobe Cientistas identificaram evidências de nova “injeção de magma” sob a estrutura vulcânica

A reserva de magma da maior erupção do Holoceno está sendo reabastecida. Um estudo identificou evidências de que magma novo está sendo formado abaixo da superfície na caldeira de Kikai, no Japão, vulcão responsável pela maior erupção vulcânica da história recente, há 7.300 anos. O achado, contudo, não significa que o vulcão esteja próximo de um novo evento.

A descoberta foi publicada na revista Communications Earth & Environment, em pesquisa chamada “Melt re-injection into large magma reservoir after giant caldera eruption at Kikai Caldera Volcano”.

A pesquisa foi conduzida pela Universidade de Kobe, do Japão, em parceria com uma agência estatal chamada JAMSTEC.

Conforme divulgação da Universidade de Kobe, o estudo localizou a presença de material fundido abaixo da superfície, a cerca de 2,5 a 6 quilômetros de profundidade, no mesmo reservatório que provocou o evento antigo durante o período Holoceno.

O principal vestígio para conclusão de que o material seja novo é a composição diferente da formação anterior, de 7 mil anos atrás . O objetivo é compreender como grandes sistemas vulcânicos se reorganizam após erupções catastróficas.

Ainda conforme as informações, a descoberta não aponta uma nova data ou projeção de erupção.





Erupção modelou a região

A caldeira de Kikai fica ao sul do Japão, em uma área submarina na ilha de Kyushu. Caldeira é uma grande depressão formada quando uma erupção gigante expele material em tanta quantidade que o terreno acima do reservatório vulcânico colapsa.

É como se o vulcão fosse uma bolha que, com determinado volume de material, estourasse, deixando um “buraco” em seu lugar.

O evento de 7.300 anos atrás deu origem à paisagem e relevo do local, investigada pelos pesquisadores. Conforme a divulgação de Kobe, ainda se sabe muito pouco sobre mecanismos de formação e armazenamento de magma, bem como o que causa o estopim da erupção.

Além disso, eventos com proporções grandes são muito raros. Segundo a universidade, a região não cessou a atividade vulcânica desde então. Há cerca de 3.900 anos um “domo” de lava voltou a se formar no centro da caldeira, com material diferente daquela erupção.

Justamente esse domo, de composição nova, foi uma das pistas apontadas pelos cientistas para comprovar a nova atividade e investigar a evolução do sistema magmático.

A erupção anterior de que se tem conhecimento ocorreu há 7.300 anos, já durante a era chamada “Holoceno”, que começou há quase 12.000 anos e se segue até os dias atuais.

Como foram feitas as medições?

Os pesquisadores utilizaram cerca de 39 sismômetros instalados no fundo do mar e fontes artificiais de ondas sísmicas ao longo de cerca de 175 quilômetros, a partir de um navio de pesquisa chamado Kaimei, da JAMSTEC.

As ondas são geradas por equipamentos de ar comprimido, de modo que não é necessário esperar um terremoto acontecer. Os pequenos sinais são registrados, dando a possibilidade de estimar a estrutura geológica que está abaixo da caldeira do vulcão.

Funciona assim: O navio dispara pulsos de ar comprimido que se propagam em direção ao fundo do oceano. As ondas sonoras se chocam com o fundo do mar e atravessam as rochas. A cada material que elas atravessam, o comportamento muda.

Elas podem mudar de direção, serem refletidas ou sofrerem refração. Com isso, é possível estimar propriedades dos materiais e, por fim, os próprios materiais. No final, um modelo geológico é calculado.

A pesquisa indicou que a velocidade das ondas estava cerca de 22% mais lenta do que se estima para materiais ao redor. A anomalia é explicada, em parte, pela presença do material fundido que é novo.