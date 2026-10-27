Sky news arabia/Wikimedia Commons Túmulo de Meretneith foi descoberto em 1900

Meretneith, uma mulher da primeira dinastia do Egito Antigo, pode ter governado o país por cerca de 30 anos, em diferentes períodos, há mais de cinco mil anos.

Uma nova análise digital de registros arqueológicos reforçou a ideia de que ela ocupou o trono e exerceu o poder real. Até então, especialistas discutiam se ela havia sido uma governante ou apenas uma integrante da família real que atuava em nome de um rei.

A discussão sobre o papel de Meretneith começou em 1900, quando o egiptólogo Flinders Petrie descobriu sua tumba. A riqueza do local levou o pesquisador a acreditar, inicialmente, que o sepultamento era de um rei. Alguns detalhes, porém, eram diferentes dos encontrados em outras tumbas reais.

Como outros membros da realeza, Meretneith foi enterrada com duas estruturas altas de pedra chamadas estelas, usadas para marcar e identificar sepultamentos. Mas as da mulher não tinham um símbolo conhecido como serekh, que costumava aparecer junto aos nomes dos reis.

Em 1946, uma nova descoberta trouxe outras pistas. Durante escavações em Saqqara, no Egito, o egiptólogo Walter Emery encontrou 13 selos com os nomes de Djer e Meretneith. Djer era o pai dela e o terceiro rei da primeira dinastia.

Os selos apresentavam um símbolo usado para identificar os governantes. Para Emery, essa descoberta era suficiente para indicar que Meretneith também havia sido uma rainha. Outros especialistas ainda questionaram essa ideia. Os objetos foram perdidos, e as fotografias em preto e branco feitas na época não tinham qualidade suficiente para permitir uma análise detalhada das inscrições.

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Tecnologia ajuda a entender o papel de Meretneith

Para investigar a questão, os autores do novo estudo usaram técnicas digitais para recuperar detalhes das fotografias antigas. Com isso, conseguiram analisar melhor os hieróglifos.

A análise confirmou que alguns dos selos traziam o nome de Djer, enquanto outros apresentavam o símbolo real associado a Meretneith. O resultado reforça a hipótese de que ela também ocupou o trono, embora sua trajetória política possa ter envolvido diferentes funções ao longo dos anos.

A presença dos nomes dos dois governantes nos selos pode indicar que Meretneith dividiu o poder com Djer ou assumiu o governo logo depois. Outra possibilidade é que ela tenha governado em nome do filho, Den, enquanto ele ainda era jovem.

Inscrições encontradas na tumba de Den descrevem Meretneith como mãe de um rei que exerceu o poder de rainha. Isso significa que ela pode ter assumido o governo temporariamente, enquanto o filho ainda não tinha idade para governar sozinho.





30 anos no poder

Segundo os autores do estudo, os governantes do Egito Antigo eram, em sua maioria, homens. Ainda assim, as evidências indicam que mulheres da família real podiam assumir o comando em situações específicas, como durante a transição entre governantes ou em momentos de crise.

Os registros mostram que Meretneith foi responsável pelo tesouro real em outros momentos. As evidências sugerem que ela desempenhou diferentes papéis políticos ao longo da vida.

Os pesquisadores estimam que ela tenha exercido o poder por cerca de 30 anos. Após esse período, Meretneith foi sepultada em uma tumba real, de maneira parecida à de outros governantes da época. Para os autores, o tipo de sepultamento está relacionado à posição de destaque que ela ocupou na política egípcia.

Naquele período, os governantes eram chamados de reis. O termo faraó só passou a ser usado como título real cerca de 3.300 anos atrás, muito depois da época em que Meretneith teria vivido.