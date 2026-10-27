Reprodução/Hogue Prophecy e Edu Raw/Pexels As interpretações são pessoais de Hogue, sem qualquer comprovação de que os acontecimentos descritos de fato ocorram

John Hogue, escritor estadunidense apelidado “Nostradamus americano” pelos estudos e interpretações das profecias antigas do astrólogo francês, prevê ataques nucleares e o declínio dos Estados Unidos até 2028. O “relatório” também sugere uma série de conflitos internacionais que podem desencadear a Terceira Guerra Mundial.

Hogue analisa previsões da antiguidade há pelo menos quatro décadas. Segundo últimas interpretações divulgadas, conflitos nucleares estão próximos, com estopim no Irã, onde um ataque dos EUA a instalações subterrâneas iranianas desencadearia o uso de armas nucleares.

O bombardeio seria fatos central para uma série de reações e retaliações ao redor do mundo, conforme Hogue, ao The Sun. As respostas viriam com ataques iranianos a navios de guerra estadunidenses, além de drones norte-coreanos no Mar Arábico.

O místico alerta que uma guerra global de até 27 anos poderia iniciar a partir dos conflitos, com potencial para mergulhar a civilização humana em uma “idade sombria”, com consequências econômicas e humanitárias prolongadas.

Segundo a interpretação profética, instalações de petróleo, gás natural e redes de energia seriam destruídas no Oriente Médio, provocando uma crise de abastecimento de combustíveis global.

Hogue relaciona as previsões a duas passagens diferentes: “Quadra II:62” e “Quadra VIII:77”. Nelas há menção á morte de “Mabus” e uma referência ao conflito de 27 anos, segundo a tradução do escritor.

A previsão também versa sobre os Estados Unidos . O país passaria por uma crise econômica e política até 2028, simbolizada pelo quadro de declínio da influência no cenário internacional além da inflação, crescimento de dívida e escassez de combustíveis.





Textos antigos de Nostradamus

Hogue tenta decifrar e reinterpretar passagens de mais de 400 anos atrás, do século XVI, deixadas pelo astrólogo francês Nostradamus . Hogue cita uma figura misteriosa chamada “Mabus”, apontada como “terceiro anticristo” pelo astrólogo.

O profeta aponta que Mabus possivelmente seria um anagrama para o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. A profecia alerta que “Mabus morrerá em breve”, seja por um golpe palaciano, explosão de uma aeronave ou assassinato.

A morte inesperada de Mabus seria o principal estopim para a “guerra de 27 anos”, que Hogue interpreta como um conflito nuclear que deve destruir indústrias ao longo de toda a Ásia ocidental.

Outra frente do conflito teria relação com a Ucrânia. Hogue prevê que nações europeias devem tentar interceder na disputa entre o país e a Rússia, desencadeando ataques devastadores. A soma dos dois cenários escalaria os conflitos a um nível mundial.

As interpretações são pessoais de Hogue, sem qualquer comprovação de que os acontecimentos descritos de fato ocorram. A associação entre Mabus e o príncipe saudita, além dos 27 anos de guerra, são parte da leitura do escritor, a partir da tradução que fez das passagens de Nostradamus.