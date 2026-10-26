Turistas podiam passar diretamente por baixo da pedra durante trilha no local
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Turistas podiam passar diretamente por baixo da pedra durante trilha no local

Uma rocha de 80 toneladas ficava suspensa sobre uma trilha e era atração turística nos  Estados Unidos desabou no domingo (18) e destruiu uma passarela de madeira do local. Conhecida como “Mysterious Hanging Boulder”(rocha suspensa misteriosa), o bloco de granito ficava no parque turístico Polar Caves Park, em Rumney, New Hampshire. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu no último dia de funcionamento do parque na temporada de 2026. Conforme comunicado da administração, o local será avaliado para decidir próximos passos, agora que a atração teve fim.

Um trecho de uma das trilhas ficou bloqueado pelos destroços. A atração era uma das principais do parque, que oferece atividades como visitas a cavernas e passagens entre grandes blocos de pedra em meio a trilhas na natureza.

Conforme o Polar Cave Park, a rocha esteve como uma das atrações desde a abertura do parque em 1922, a 104 anos atrás, com uma posição incomum que parecia desafiar a gravidade.

Uma placa colocada no local explicava que apesar da aparente instabilidade, a rocha era fissurada e apoiava-se em três pontos diferentes. Cerca de 75% do peso ficava projetado sobre a passagem onde circulavam visitantes.

A causa do desabamento não foi determinada e será avaliada. O parque só abrirá novamente na primavera de 2027.


Formação é muito mais antiga

Apesar dos 104 longos anos em que a rocha foi uma atração turística, a formação geológica é muito mais antiga. Isso porque, conforme o Polar Cave Park, as pedras de granito que caracterizam o local foram depositadas por geleiras durante a Era do Gelo, há cerca de 11 mil anos atrás.

O parque fica na região das Montanhas Brancas, cordilheira nos Estados Unidos que há milhares de anos atrás era coberta de gelo. À medida que o frio recuou, cavernas e corredores de grandes blocos de granitos ficaram para trás.

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