Reprodução Par de brincos ficará em exposição permanente em Dubai

Um par de brincos de ouro tão pesado quanto um cachorro de porte-médio, como um beagle. Batizados de Mayura Sahasra, expressão que significa “mil pavões”, a joia de 16,5 quilogramas foi confeccionada por 55 artesãos ao longo de 5.840 horas de trabalho. O par foi reconhecido como mais pesado do mundo em recorde registrado pelo Guinness World Records no dia 12 de outubro, sendo apresentada ao público no último sábado (24).

Criados pela joalheria Joyalukkas Jewellery, o par foi feito com ouro de 22 quilates e mede 1,2 metros de comprimento. Segundo o Guinness, contudo, a peça não é a maior do mundo, recorde detido por outra joia de 2 metros em 2020, também em Dubai , nos Emirados Árabes Unidos.





Quase 6 mil horas de confecção

As 5,840 horas de trabalho se estenderam ao longo de meses durante 2026. O desenho da joia é uma referência ao formato tradicional de um “jhumka”, brincos em forma de sino, comuns em acessórios do Sul da Ásia, com detalhes que relembram plumas de pavão.

Na cultura indiana, a ave é associada à beleza, elegância e imponência. As peças foram apresentadas no evento Jewel of Joy, em Dubai. A cerimônia contou com a presença do ministro da Economia e do Turismo dos Emirados Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri.

Ao Gulf News, o CEO da joalheria, John Paul Alukkas, disse que as joias foram criadas após quatro décadas de relação da empresa com a cidade, em uma espécie de homenagem que atribuísse a imagem da “cidade do ouro” com a beleza da ave.

A criação desde o início visou ser um símbolo e não um acessório com valor de uso. Conforme o projeto, a ideia era destacar a tradição artesanal da joalheria e servir como atração para moradores e turistas.

O par de brincos ficará em exposição permanente no showroom Jewel of Joy, da Joyalukkas, no Dubai Gold District. Segundo o Gulf News, o espaço recebe visitantes diariamente, das 10h às 22h, com entrada gratuita.