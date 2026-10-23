Divulgação/District Council of Coober Pedy Localizada no meio do deserto australiano, Coober Pedy surgiu com mineradores e hoje é atração turística

Você moraria embaixo da terra (ou areia) para respirar um ar mais fresco? No meio do deserto australiano, sem sombra de dúvidas, a resposta de boa parte dos habitantes foi sim. Em Coober Pedy, cidade na Austrália Meridional, cerca de 3 mil moradores decidiram passar parte da vida abaixo do solo de arenito, com igrejas, hotéis, casas e lojas construídos no subterrâneo.

A cidade pode chegar a mais dedurante os períodos mais quentes e tem uma relação de longa-data com o subsolo. Segundo o Distrito Conselheiro local, por todos os lados é possível encontrar montes de terra e rochas removidas durantedo século XX.

Foi essa a atividade que deu origem ao município onde atualmente muitos moradores vivem em casas subterrâneas chamadas “”. Elas começaram como minas, mas ao longo do tempo foram planejadas e adaptadas para terem o conforto de uma moradia.

Embora inusitado, o subsolo tem uma grande vantagem contra o calor extremo: as temperaturas são constantes e mais baixas, por conta do isolamento natural do solo em relação à superfície.



A cidade que já foi economicamente importante pela mineração agora tem o turismo como principal atividade, contando a história de como as pessoas se adaptaram ao deserto e como foi a caça por minérios no século XX.





Capital mundial do Opala

Ainda de acordo com as informações históricas divulgadas pelo Distrito Conselheiro de Coober Pedy, a cidade é conhecida como “capital mundial do opala”, um minério valioso com reflexos coloridos e utilizado para produção de joias.

A descoberta da pedra ocorreu em 1915 após sucessivas tentativas malsucedidas atrás de ouro ao longo de 14 semanas. A notícia atraiu mineradores para a região, que enfrentaram a falta de água e o isolamento desértico durante as escavações, o que dificultou a permanência.

O primeiro nome do local foi “Campo de Opala de Stuar Range”. Somente em 1920, depois de um período de chuvas intenso, o número de mineradores cresceu para algumas centenas. Com isso, uma loja, uma agência de correios e um reservatório de água subterrâneo foram construídos.

Desde então, o número de “moradores”, inicialmente mineradores, sempre oscilou, conforme a necessidade e valorização do opala no mercado. A cidade ganhou relevância na década de 1970 e 80, quando mecanizou a produção e se modernizou.

Somente nessa época um governo local foi instaurado para administração local, o que inicialmente foi controverso, mas promoveu algumas mudanças e deu acesso a serviços e instalações que antes não existiam para quem quer que estivesse na cidade, fosse temporária ou permanentemente.

As útlimas duas décadas são marcadas pela derrocada da mineração, que deu espaço para o turismo tanto nacional quanto internacional. O número de habitantes segue flutuante, não mais pelas escavações, e a cidade se descreve como “cosmopolita”.

Ou seja, com habitantes de diversas regiões do país e do mundo, muitas vezes de forma temporária conforme a dinâmica econômica da cidade.

Cidade esculpida pela mineração

A mineração é central a história e à adaptação de Coober Pedy ao deserto australiano. O município surgiu ao longo de sucessivas idas e vindas de mineradores, que escavaram inúmeros pontos atrás dos metais valiosos.

A atividade deu vez a solução para o clima extremo local, em que minas foram substituídas ou adaptadas para casas, hotéis, lojas e igrejas. A combinação despretensiosa da história faz parte do que atualmente torna Coober Pedy turisticamente relevante na região.