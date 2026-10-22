Ghedoghedo/Wikimedia Commons Fóssil de Therizinosaurus

As maiores garras já registradas em um animal terrestre pertenciam ao Therizinosaurus cheloniformis, um dinossauro herbívoro que viveu há cerca de 70 milhões de anos. Com unhas que podiam chegar a quase um metro de comprimento, o animal tinha uma aparência tão incomum que seus parentes ficaram conhecidos por reunir características de diferentes animais.

Os terizinossaurídeos, grupo ao qual esse dinossauro pertencia, viveram no período Cretáceo e tiveram fósseis encontrados na Bacia de Nemegt, na Mongólia.

Apesar de parecerem armas de ataque, essas garras provavelmente não eram usadas para capturar presas. Em vez disso, podem ter ajudado o dinossauro a intimidar rivais, atrair parceiros ou até mesmo usar na vegetação.

Imagem gerada por IA Representação de um Therizinosaurus cheloniformis





Os terizinossauros, grupo ao qual o Therizinosaurus fazia parte, tinham uma combinação peculiar de características. Eram animais com penas, cabeça pequena, pescoço comprido, barriga grande e garras compridas e curvas nas patas dianteiras.

A aparência incomum chamou a atenção da paleontóloga Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary, no Canadá. Em entrevista ao site IFLScience, a especialista comparou esses dinossauros a um "experimento evolutivo mais bizarro".

Eram dinossauros emplumados com um plano corporal que misturava girafa, panda e preguiça – uma cabeça pequena, pescoço comprido, torso grande e garras grandes e afiadas. Eram definitivamente o Frankenstein dos dinossauros. Darla Zelenitsky, paleontóloga da Universidade de Calgary.





A espécie chega a ter um recorde no Guinness World Records pelas maiores garras do mundo, medindo 91 centímetros pela curva externa, enquanto as do Tyrannosaurus rex chegavam a 20,3 centímetros.

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Para que serviam garras tão grandes?

Apesar da mistura de características, a principal questão que surge ao ver o dinossauro é: por que um animal que se alimentava de plantas precisava de garras tão compridas e afiadas?

Um estudo publicado em 2023 na revista científica Communications Biology investigou as possíveis funções das garras de diferentes dinossauros. Para isso, os pesquisadores criaram modelos digitais e simularam como essas estruturas se comportariam em três situações: escavar o solo, enganchar e puxar objetos e perfurar superfícies.

O trabalho levou os cientistas a considerar que as garras gigantes do Therizinosaurus poderiam ter uma função visual. Em vez de serem ferramentas para conseguir alimento, elas talvez ajudassem o dinossauro a mostrar seu tamanho, intimidar os rivais ou atrair seus parceiros.

O estudo ainda mostrou que as garras aumentaram de tamanho ao longo da evolução. Mas isso não significa que tenham se tornado melhores para executar tarefas práticas.





Nas simulações dos pesquisadores, as garras do Therizinosaurus tiveram maior concentração de esforços em certas regiões. Isso significa que algumas partes poderiam ficar mais sobrecarregadas quando submetidas à pressão, o que dificultaria fazer tarefas como puxar galhos fortes, escavar ou até perfurar superfícies.

Com base nesses resultados, os pesquisadores levantaram a hipótese de que as garras cresceram além do tamanho necessário para realizar tarefas cotidianas. Seu comprimento exagerado poderia ter sido mais importante para a exibição, e não para ter uma função prática.

Isso não significa que o dinossauro tivesse dificuldades para se alimentar. O pescoço comprido e a mandíbula também podem ter ajudado para que ele alcançasse e devorasse a vegetação.