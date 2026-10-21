@4dr137_abreu (ig) | @adrielabreu9119 (yt) | @myhoodbr Onça-pintada

Um vídeo gravado pelo técnico em agropecuária Adriel Abreu mostra duas onças-pintadas em confronto durante o período de acasalamento. Embora costumem viver sozinhas, as onças se encontram para se reproduzir, e esses encontros podem envolver comportamentos agressivos.





Os machos costumam ocupar áreas maiores que as fêmeas. Seus territórios podem incluir os espaços usados por várias delas. O tamanho dessas áreas varia conforme a quantidade de alimento disponível e a presença de ambientes adequados para a sobrevivência deles.

As fêmeas costumam atingir a maturidade sexual entre os dois e os três anos de idade. Já os machos parecem chegar a essa fase entre os três e os quatro anos, mas ainda são necessários estudos para confirmar essas estimativas.

A gestação dura, em média, de 90 a 115 dias. O mais comum é o nascimento de dois filhotes por ninhada, embora possam nascer de um a quatro.

Os filhotes nascem cegos e dependem totalmente da mãe nos primeiros meses de vida. Por volta das duas semanas de idade, abrem os olhos. Para protegê-los, a onça costuma abrigá-los em cavernas, tocas ou em espaços sob troncos caídos.

Nos dois primeiros meses, os filhotes se alimentam apenas do leite materno. Depois desse período, a mãe começa a oferecer carne. Entre um ano e meio e dois anos de idade, os jovens se separam dela e passam a ocupar seus próprios territórios.

Maior felino das Américas

A onça-pintada é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás do tigre e do leão. Seu corpo é forte e musculoso, com comprimento de 1,10 metro a 2,41 metros, sem contar a cauda, que pode chegar a 75 centímetros. O peso varia geralmente de 35 a 130 quilos, mas pode alcançar 158 quilos. Os machos costumam ser maiores que as fêmeas.

A pelagem é amarelada, com manchas pretas espalhadas pelo corpo. Nas laterais, essas manchas formam desenhos parecidos com rosetas, que variam de um animal para outro. Assim como as impressões digitais dos seres humanos, esses padrões são únicos e ajudam a diferenciar cada animal.

A onça-pintada costuma ser mais ativa ao entardecer, durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Durante boa parte do dia, pode descansar perto de rios e lagoas. Também é uma excelente nadadora e consegue subir em árvores com facilidade.

Em um único dia, pode percorrer de dois a 18 quilômetros em busca de alimento ou enquanto anda pelo seu território.

Sua alimentação é variada e inclui mais de 85 espécies de animais. Entre as presas estão aves, répteis e mamíferos de diferentes tamanhos, como capivaras, veados, antas, jacarés e porcos-do-mato.

Por estar no topo da cadeia alimentar, a onça-pintada tem um papel importante no equilíbrio da natureza. Ao caçar outros animais, ajuda no controle das populações de presas e costuma capturar animais mais fracos ou doentes.





Ameaçada de extinção

Segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (CENAP), cerca de 50% da população mundial de onças-pintadas está no Brasil. A espécie pode ser encontrada na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Mata Atlântica e na Caatinga.

Apesar dessa presença no país, a destruição das áreas naturais, a caça e os atropelamentos estão entre as principais ameaças à sobrevivência desses animais.

Dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de 2023, estimaram uma redução de mais de 30% na população de onças-pintadas ao longo de 21 anos, relacionada à perda de áreas naturais e à morte de animais por caça ou retaliação.



Segundo a avaliação do ICMBio de 2022, a onça-pintada está classificada como “vulnerável” na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção. Na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), na versão 2025-2, aparece na categoria “quase ameaçada”.

