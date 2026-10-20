Reprodução/Guinness World Records David Rush é conhecido como “Record Breaker Rush”

O estadunidense David Rush bateu um recorde mundial ao fazer uma moeda rolar por 40,80 metros, em 12 de setembro de 2026, na cidade de Meridian, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. A conquista foi reconhecida pelo Guinness World Records.









O recorde anterior de maior distância percorrida por uma moeda rolando era do indiano Rushikesh Kusuma, que alcançou a impressionante distância de 28,03 metros em setembro de 2025.

Antes dele, a marca a ser alcançada era de 24,10 metros, feita por Alex Jarb, dos Estados Unidos, conquistada em 2018.

Com a nova marca, David Rush supera em quase 1,5 vezes o recorde do indiano.

David é gerente de produtos de tecnologia e se considera o detentor do maior número de recordes do Guinness World Records. Oficialmente, Rush foi a terceira pessoa a ultrapassar a marca de 200 títulos, seguindo os passos de Ashrita Furman e Silvio Sabba.

Nas redes sociais, Rush ainda descreve a si mesmo como "perdedor em três programas de perguntas e respostas com prêmio de US$ 1 milhão".

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Recordista em recordes



Conhecido como “Record Breaker Rush”, Rush participa de diversos desafios que exigem diferentes habilidades, como equilíbrio, coordenação dos movimentos e resistência física.

Não há outra maneira de descrever isso: sou viciado em quebrar recordes do Guinness World Records, da melhor maneira possível. É divertido, desafiador, competitivo, e sou uma pessoa muito competitiva. David Rush.





O interesse de Rush por recordes começou na infância, quando lia os livros do Guinness World Records e imaginava que um dia também poderia conquistar uma marca mundial.

Seu primeiro título veio em outubro de 2015, quando conseguiu fazer malabarismos com três objetos por seis minutos e 34 segundos, mantendo os olhos vendados. O recorde anterior era de seis minutos e 29 segundos e pertencia ao malabarista Neils Duinker, que deu algumas dicas a Rush durante um cruzeiro.

Muitas vezes, o mais satisfatório não é quebrar um recorde. É a busca por ele. É a prática e o progresso de melhorar cada vez mais. David Rush.





Em 15 de dezembro de 2023, conseguiu manter os três objetos no ar por uma hora, três minutos e quatro segundos, sem enxergar. Em 2024, conseguiu manter uma escada equilibrada sobre o queixo por 19 minutos e 11 segundos. Em outro desafio, pegou 48 pipocas cobertas com açúcar colorido em apenas um minuto.

Apesar dos acertos, Rush afirma que os erros e as tentativas que não dão certo fazem parte do processo.

Queria mostrar às pessoas que é possível melhorar em literalmente qualquer coisa. Já quebrei mais de 400 recordes do Guinness World Records até agora, mas também tive literalmente milhares de tentativas fracassadas. David Rush.









Tentativas mais difíceis

Entre suas conquistas mais difíceis, Rush destaca o recorde de maior tempo fazendo malabarismos com três objetos. Para alcançar a marca, ele precisou manter os objetos em movimento sem deixá-los cair e sem fazer pausas, nem mesmo para ir ao banheiro.

Em 16 de maio de 2023, ele completou o desafio em Boise, também no estado de Idaho, após 13 horas, dez minutos e cinco segundos. O recorde anterior era de 12 horas e cinco minutos.

No ano seguinte, Rush viajou até Londres, na Inglaterra, para participar de desafios na sede do Guinness World Records. Na ocasião, conquistou 15 recordes em um único dia.

Outro desafio exigente aconteceu durante uma maratona, quando ele vestiu 125 camisetas para estabelecer uma marca na categoria masculina de maior número de camisetas usadas durante a prova.

Em 2021, Rush estabeleceu uma meta de conquistar um recorde por semana e terminou o ano com 52 títulos. Ele também produziu um vídeo para ensinar outras pessoas a tentar alguns dos desafios em casa.