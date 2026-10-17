Reprodução/New York Post Idoso morre após ser atacado e arrastado por jacaré de 3,6 m

Um homem de 71 anos foi morto, na tarde desta sexta-feira (16), depois de ser atacado por um jacaré de 3,6 metros enquanto pescava em um lago na costa da Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida.

Steve Hamilton, morador de Winter Garden, estava pescando às margens de um lago em um parque público da cidade quando foi mordido por um jacaré e arrastado para às águas.

Apesar das equipes de emergência terem corrido para o parque por volta das 17h, o corpo de Hamilton só foi encontrado às 19h. A presença de outros jacarés na água dificultou que as autoridades conseguissem localizá-lo. Ele sofreu ferimentos graves e morreu no local, segundo informou o Corpo de Bombeiros.

Após o episódio, agentes da Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida foram acionados e conseguiram capturar o jacaré. O animal também foi morto.

A polícia não teria sido avisada sobre nenhum avistamento de jacaré antes do ataque a Hamilton no local, segundo informaram as autoridades ao New York Post.

As equipes policiais alertam para manter distância do animal porque apesar de parecerem dóceis, eles são perigosos.

Jacarés na Flórida

A Flórida é o lar de mais de 1 milhão de jacarés , e eles podem ser encontrados em todos os 67 condados. Então, as chances de encontrar um desses por lá é alta.

Segundo afirmou Joe Wasilewski, especialista em vida selvagem do Centro de Pesquisa e Educação da cidade de Fort Lauderdale, da Universidade da Flórida, ao site local de notícias Wusf.org , os jacarés geralmente não mordem as pessoas por outras razões que não a comida.

A maioria dos ataques ocorre perto ou em áreas habitadas por jacarés, particularmente onde as pessoas costumam alimentar jacarés, o que é ilegal. Quando eles são alimentados, perdem o medo das pessoas e se tornam perigosos.

Orientações

Entre as dicas de segurança, estão supevisionar as crianças quando elas estão brincando ou perto da água; nadar apenas em áreas designadas e durante o dia, porque os jacarés são mais ativos entre o anoitecer e o amanhecer, e manter os animais longe das áreas que podem conter jacarés.

Também é importante nunca alimentar jacarés ou jogar restos de peixes na água.

E, se for mordido, a orientação é que a pessoa lute e forneça o máximo de ruído e resistência possível. Bater, chutá-lo ou cutucá-lo nos olhos pode fazer com que ele se afaste.

As mordidas, muitas vezes, levam a infecções graves , por isso é fundamental buscar atendimento médico imediatamente.