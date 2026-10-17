Imagem gerada por IA Dodo

A empresa de biotecnologia Colossal Biosciences anunciou, na quarta-feira (14), o desenvolvimento de uma ferramenta de inteligência artificial (IA) para identificar alterações no DNA que podem ajudar a recriar características físicas do dodô, ave extinta no século XVII.

Chamada GenoMorph, a tecnologia tenta descobrir quais partes do material genético podem ser modificadas no pombo-de-nicobar, parente vivo mais próximo do dodô, como parte de um projeto para tentar "trazer a espécie de volta".

Com sede em Dallas, nos Estados Unidos, a empresa pretende alterar o material genético do pombo-de-nicobar para que a ave desenvolva características parecidas com as do dodô.

Encontrado em ilhas do Sudeste Asiático, o pombo tem penas verdes e acobreadas e consegue voar.

Segundo a companhia, a análise do DNA do dodô está 95% concluída. Apesar do avanço, ainda não há previsão para o nascimento de uma ave com características da espécie extinta.

Como a inteligência artificial pode ajudar

Um dos principais desafios do projeto é descobrir quais partes do DNA estão ligadas às características físicas do dodô, como o formato do bico e do crânio.

O problema é que o material genético de animais que viveram há centenas de anos costuma estar danificado e dividido em pequenos fragmentos. Além disso, os cientistas têm poucas informações genéticas completas sobre o dodô, o que dificulta a identificação das diferenças que tornavam a ave única.

Para contornar essa dificuldade, a Colossal desenvolveu a GenoMorph. Em vez de comparar o DNA de vários dodôs, a ferramenta analisa mais de 70 espécies de aves que ainda existem para entender como seus bicos e crânios se formam durante o desenvolvimento.

Beth Shapiro, diretora científica da empresa, afirmou que a GenoMorph identificou cerca de 2,3 mil possíveis alterações relacionadas ao tamanho e ao formato do bico. Os cientistas agora estão testando essas possibilidades em laboratório para descobrir quais realmente influenciam o desenvolvimento da estrutura.

Para desenvolver a tecnologia, a equipe reuniu informações de centenas de amostras de galinhas, codornas, patos e pombos, incluindo diferentes fases do desenvolvimento dos embriões. Os dados foram combinados com informações genéticas e imagens de crânios feitas por tomografia computadorizada de mais de 70 espécies de aves.





Por que o dodô desapareceu?

O dodô era uma ave que não voava, vivia no solo e chegava a cerca de um metro de altura e 23 quilos. A espécie habitava a ilha Maurício, no oceano Índico.

Como não havia convivido com seres humanos antes da chegada dos primeiros visitantes europeus, no século XVI, o dodô não demonstrava medo das pessoas. A caça e a chegada de animais de outras regiões, como ratos e outros predadores, contribuíram para o desaparecimento da espécie. O último registro conhecido de um dodô vivo ocorreu em 1662.