Uma flor branca encontrada nas florestas do Japão e de outras regiões da Ásia Oriental parece desaparecer quando chove. Conhecida como flor esqueleto, a Diphylleia grayi fica transparente ao entrar em contato com a água, mostrando as nervuras de suas pétalas.
O fenômeno acontece porque a água muda a maneira como a luz atravessa a flor, fazendo com que suas pétalas, antes brancas, fiquem quase invisíveis.
A mudança começa na estrutura das pétalas. Quando estão secas, elas têm pequenos espaços preenchidos por ar entre suas células. Esses espaços fazem a luz se espalhar em várias direções, dando à flor sua aparência branca.
Quando a chuva molha as pétalas, a água ocupa esses espaços e reduz a dispersão da luz. Como a água e os tecidos da planta têm propriedades semelhantes em relação à passagem da luz, os raios luminosos conseguem atravessar as pétalas com mais facilidade.
É por isso que a flor parece desaparecer. Na verdade, ela continua intacta, mas fica transparente o suficiente para que suas nervuras se destaquem. Quando a água evapora, o ar ocupa de novo os espaços e as pétalas voltam aos poucos à cor branca.
Quando a chuva passa e as pétalas secam, a flor volta a ficar branca. O ciclo se repete sem que ela precise produzir novos pigmentos ou alterar permanentemente sua estrutura.
Onde a flor esqueleto é encontrada?
A Diphylleia grayi cresce principalmente em florestas montanhosas, úmidas e sombreadas. A espécie é encontrada no Japão e em outras regiões da Ásia Oriental, incluindo partes da China.
Suas folhas são grandes e lembram pequenos guarda-chuvas, podendo ultrapassar 40 centímetros de largura. As flores, por outro lado, são pequenas, brancas e crescem em grupos. Elas costumam aparecer entre o fim da primavera e o início do verão.
A mudança de aparência pode acontecer em poucos minutos durante a chuva. Quando as pétalas ficam transparentes, suas nervuras formam linhas visíveis que lembram a estrutura de um esqueleto. É justamente essa aparência que deu origem ao nome popular da planta, também conhecida como flor de cristal.
Cientistas se inspiram na flor
A capacidade de ficar transparente sem passar por uma transformação química também despertou o interesse de pesquisadores que estudam materiais capazes de controlar a passagem da luz.
Um estudo intitulado Diphylleia Grayi Inspired Stretchable Hydrochromics with Large Optical Modulation in Visible-Near Infrared Region, desenvolvido por pesquisadores da Escola de Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, investiga propriedades ópticas inspiradas na flor.
O trabalho analisa como a presença de água pode modificar a aparência de materiais ao mudar a forma como a luz passa por suas estruturas. Isso pode ajudar no desenvolvimento de materiais que alteram sua transparência quando entram em contato com a água.
A pesquisa faz parte da biomimética, área que busca inspiração em características de plantas e animais para criar novas tecnologias.