Reprodução: Flipar Fezes de morcego são ricas em nitrogênio e servem como um adubo incrível - mas também esconde segredos mortais





Dois homens tiveram a ideia de usar “guano” como fertilizante. A mistura de fezes de aves e morcego é rica em nitrogênio e pode ajudar no crescimento de plantas - ou, nesse caso, fomentar um fungo capaz de causar uma infecção pulmonar fatal .

Os homens moravam em Rochester, Nova York, e usaram guano para cultivar cannabis. Porém, ao fumar a planta, ficaram infectados pelo fungo Histoplasma capsulatum, o que gerou histoplasmose.

Morte por guano

Ambos casos foram publicados na Open Forum Infectious Diseases.

O primeiro homem tinha 59 anos e sofria de enfisema e artrite reumatoide, que tratava com imunossupressores. Ele comprou guano na internet e, depois, passou a apresentar febre, tosse, falência respiratória, perda de peso, e morreu.





O segundo homem tinha 64 anos e pretendia usar as fezes de morcego encontradas após uma infestação de morcegos no próprio sotão. Ele tinha histórico de doença arterial periférica, apresentou os mesmos sintomas do caso anterior, e morreu.

Guano, fezes de morcego e perigos

O guano é promovido como um ótimo adubo, principalmente para cannabis. Mas a substância, além de rica em nitrogênio e fósforo, pode ter o fundo H. capsulatum, que ao soltar esporos no ar coloca pessoas em risco.

A histoplasmose, doença causada pelo fungo, é rara tanto nos EUA quanto no Brasil. Ela não é tão mortal: cerca de 5 a 7% dos pacientes hospitalizados morrem.

Porém, caso as pessoas tenham doenças pulmonares prévias ou algum problema imunossupressor, ficam muito mais suscetíveis a uma infecção fatal.

O estudo da revista quer conscientizar sobre o risco do uso de guano, que se popularizou depois da legalização do cultivo de cannabis em alguns lugares dos EUA. Eles recomendam usar máscaras e fazer testes para ver se as fezes têm o fungo.

“O uso de guano como fertilizante deve vir acompanhado de informações claras sobre os riscos à saúde, especialmente para quem tem o sistema imunológico comprometido”, afirmam os autores.