Um vídeo feito em 19 de setembro e divulgado nesta semana mostra um jacaré invadindo um campo de golfe na Flórida, Estados Unidos , e engolindo um coelho em uma só bocada — para surpresa de quem assistia.

As pessoas que fizeram o vídeo são o casal Dana e Justin Hall. Eles frequentam o Clube de Golfe Quarry em Naples, na Flórida , e nunca viram o animal por lá antes (mas já tinham visto coelhos!)

Os dois andavam no carrinho de golfe com alguns amigos quando avistaram o jacaré perto de alguns arbustos. Estima-se que ele tivesse mais de três metros de comprimento.

O animal rapidamente abocanhou um coelho que estava perto — e engoliu de uma vez só. Ele não parece mastigar o animal, apenas mexe a boca para encaixá-lo melhor. Depois, é possível ver ele engolindo e parando de se mexer.

“Ficamos totalmente chocados de ver um jacaré tão de perto e nem saímos do carrinho. Ele estava comendo um coelho. Nunca tínhamos visto ele antes, e ele tinha uns três metros.”

