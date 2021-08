reprodução: Twitter Duas cobras machos entram em disputa para conquistar fêmea

Um vídeo que mostra duas cobras "dançando" viralizou no Twitter neste final de semana. O possível acasalamento entre os animais aconteceu em uma casa na cidade de Nova Delhi, na Índia.

Segundo o Zee News, as cobras eram da mesma e espécie e eram machos. O movimento que elas faziam deixou os internautas intrigados e alguns acharam que elas estavam acasalando, outros apostaram na luta por território. No entanto, o Zee News explica que as cobras estavam lutando para garantir o acasalamento com alguma fêmea que estava próxima, mas não foi registrada nas imagens.

No vídeo compartilhado pelo policial indiano Rupin Sharma, as cobras se movimentam em cima de um telhado e acabam caindo no chão, insistindo na disputa. Ainda, durante a gravação, uma mulher ao fundo diz que as cobras “não devem ser feridas”.

Em um dos comentários do vídeo, uma pessoa diz estar supressa não com a luta, mas com duas cobras em cima de uma casa. "Como assim? Eu sou a única que estou pensando que não uma, mas duas serpentes gigantes estão no telhado de alguém?", contou o usuário do Twitter.