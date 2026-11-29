shutterstock Arquipélago de São Pedro e Miquelão

Um pequeno território francês está localizado a poucos quilômetros do Canadá, na América do Norte. Trata-se do arquipélago de São Pedro e Miquelão, situado a aproximadamente 25 quilômetros da costa da ilha canadense de Terra Nova.

Apesar da proximidade com o Canadá, o território mantém seus vínculos políticos, culturais e administrativos com a França. O euro é sua moeda oficial, a bandeira francesa integra sua identidade institucional e o arquipélago é considerado o último território francês remanescente na América do Norte.

Com aproximadamente 5,8 mil habitantes, o arquipélago é formado por duas ilhas principais: São Pedro, onde está concentrada a maior parte da população e da estrutura urbana, e Miquelão, território mais extenso e menos povoado. As duas últimas áreas são conectadas por um istmo de areia, formado naturalmente ao longo do tempo.

Colonização e disputas territoriais

A presença francesa na região começou a se consolidar no século XVI, quando pescadores bascos, bretões e normandos passaram a utilizar as ilhas como ponto de apoio durante as temporadas de pesca no Atlântico Norte. O povoamento permanente, porém, só ganhou força nos séculos seguintes.

A localização estratégica do arquipélago, próxima a importantes áreas de pesca, fez com que as ilhas se tornassem alvo de disputas entre franceses e britânicos. Em 1713, pelo Tratado de Utrecht, a França cedeu o território à Grã-Bretanha, embora tenha mantido direitos de pesca em determinadas áreas próximas à costa de Terra Nova.

A soberania francesa foi restabelecida em 1763, após o Tratado de Paris, que encerrou a Guerra dos Sete Anos. A retomada, entretanto, não encerrou os conflitos. Durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, em 1778, os britânicos voltaram a ocupar as ilhas e expulsaram seus habitantes.

Em 1783, o território foi devolvido à França pelo Tratado de Versalhes. Nos anos seguintes, porém, novas disputas envolvendo os dois países provocaram outras mudanças no controle do arquipélago. Somente em 1816, após o segundo Tratado de Paris, São Pedro e Miquelão voltou definitivamente à soberania francesa.

Contrabando durante a Lei Seca

A proximidade com a América do Norte também colocou o arquipélago em uma posição estratégica durante a Lei Seca nos Estados Unidos. Entre 1920 e 1933, quando a fabricação, a comercialização e o transporte de bebidas alcoólicas foram proibidos em território americano, as ilhas se transformaram em um importante ponto de passagem para o c omércio clandestino de álcool.

Bebidas produzidas ou adquiridas no Canadá, na Europa e em outras regiões eram levadas até São Pedro e Miquelão e, de lá, transportadas ilegalmente para os Estados Unidos.

O comércio clandestino movimentou a economia local e gerou um período de prosperidade para o arquipélago. Com o fim da proibição, em 1933, porém, essa atividade perdeu força e a economia precisou se reorganizar.

Crise da pesca

A pesca, especialmente a captura do bacalhau, foi durante séculos a principal atividade econômica de São Pedro e Miquelão. A própria história do povoamento francês na região está diretamente relacionada à exploração dos recursos pesqueiros do Atlântico Norte.

A situação mudou a partir do final do século XX, quando a redução dos estoques de peixes, as restrições à atividade e as disputas sobre os direitos de pesca afetaram o setor. O cenário se agravou no início da década de 1990, levando a uma profunda transformação da economia local.

Desde então, o arquipélago passou a depender mais do apoio financeiro francês e das importações para atender às necessidades da população. A proximidade geográfica faz do Canadá seu principal parceiro comercial: em 2025, o país respondeu por 48% do valor das importações do território, segundo dados do Instituto de Emissão dos Departamentos Ultramarinos.

A dependência externa também aparece em outros setores. A população pode cursar o ensino básico e o ensino médio nas próprias ilhas, mas muitos jovens deixam o arquipélago para continuar os estudos. Há programas de bolsas que auxiliam estudantes durante a formação no exterior.

Na área da saúde, os atendimentos básicos são realizados localmente. Já pacientes que precisam de procedimentos mais complexos podem ser encaminhados para hospitais em cidades canadenses, como St. John’s, Halifax e Moncton.

Diante dos desafios econômicos e da redução da atividade pesqueira, o turismo passou a ganhar espaço nos planos de desenvolvimento do território. A paisagem natural, a herança cultural francesa, a arquitetura e a localização próxima ao Canadá são alguns dos elementos explorados para atrair visitantes e diversificar as fontes de renda da população.