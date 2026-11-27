Divulgação O norovírus é um vírus altamente contagioso que se espalha na água e alimento contaminado

Um surto de norovírus deixou 268 pessoas doentes a bordo do navio Caribbean Princess, da companhia Princess Cruises, durante um cruzeiro pelo Caribe e pelo Canal do Panamá. A embarcação retornou na segunda-feira (23) ao porto de Fort Lauderdale, na Flórida, no s Estados Unidos, após 12 noites de viagem.

Segundo balanço atualizado na terça-feira (24) pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, 233 dos 2.936 passageiros e 35 dos 1.132 tripulantes apresentaram sintomas. As principais queixas foram vômitos e diarreia.

O navio partiu em 11 de novembro. Quatro dias depois, a companhia notificou as autoridades sanitárias sobre o surto. O levantamento inicial apontava 148 pessoas doentes, número que aumentou ao longo da viagem.

Para conter a disseminação do vírus, a tripulação isolou passageiros e funcionários que apresentavam sintomas e intensificou a limpeza e a desinfecção das instalações. Também foram coletadas amostras de fezes para exames laboratoriais.

Uma equipe do programa de vigilância sanitária de embarcações dos CDC realizou uma avaliação presencial das condições do navio e investigou o surto.

O órgão esclareceu que os 268 casos correspondem ao total registrado durante toda a viagem. Não significa, portanto, que todas essas pessoas ainda apresentavam sintomas no momento do desembarque.

O que é o norovírus?

Altamente contagioso, o norovírus provoca gastroenterite aguda e pode ser transmitido pelo contato com pessoas infectadas, pelo consumo de alimentos ou água contaminados e pelo contato com superfícies.

Os sintomas geralmente aparecem entre 12 e 48 horas após a exposição ao vírus e incluem náuseas, vômitos, diarreia e dores abdominais. A maioria dos pacientes se recupera em até três dias, mas a perda excessiva de líquidos pode provocar desidratação.

A lavagem das mãos com água e sabão é uma das principais formas de prevenção. Segundo as autoridades sanitárias dos Estados Unidos, o álcool em gel, quando utilizado isoladamente, não é suficientemente eficaz contra o norovírus.